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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737343230.html
Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным - РИА Новости, 17.06.2021
Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
Американский президент Джо Байден на встрече в Женеве с президентом России Владимиром Путиным представлял военные и торговые интересы не только США, но и еще... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:50
2021-06-17T08:50
саммит путина и байдена
россия
g7
нато
джо байден
владимир путин
лондон
сша
в мире
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БОГОТА, 17 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден на встрече в Женеве с президентом России Владимиром Путиным представлял военные и торговые интересы не только США, но и еще ряда стран, заявил РИА Новости политический аналитик Элиесер Хименес Хулио, сотрудничающий с рядом изданий в Испании, Колумбии и Швейцарии.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Лидеры также договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах. По итогам саммита было объявлено о продолжении диалога по стратегической безопасности и начале диалога по кибербезопасности."Байден приехал после встречи с НАТО в Брюсселе и с G7 в Лондоне, это все равно, что договориться со своими военными и торговыми партнерами, чтобы иметь возможность в качестве лидера всей этой группы сесть и поговорить с Путиным", - сказал Хименес Хулио.По словам эксперта, позиция Байдена на переговорах с российским лидером не была самостоятельной - он представлял интересы влиятельных в мире партнеров.Несмотря на решения двух лидеров вернуть послов и изучить вопрос об обмене заключенными, Хименес полагает, что процесс восстановления отношений займет немало времени, поскольку речь идет о вопросе доверия."Заявление о возвращении в дипмиссии послов обеих стран говорит о начале нелегкого процесса, поскольку построение доверительных отношений между рабочими группами займет немало времени", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20210617/rubl-1737317709.html
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россия, g7, нато, джо байден, владимир путин, лондон, сша, в мире
Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:50 17.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Эксперт Элиесер Хименес рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным

Читать ria.ru в
БОГОТА, 17 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден на встрече в Женеве с президентом России Владимиром Путиным представлял военные и торговые интересы не только США, но и еще ряда стран, заявил РИА Новости политический аналитик Элиесер Хименес Хулио, сотрудничающий с рядом изданий в Испании, Колумбии и Швейцарии.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. По итогам саммита был принят один документ - совместное заявление президентов по стратегической стабильности. В нем лидеры России и США подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Лидеры также договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах. По итогам саммита было объявлено о продолжении диалога по стратегической безопасности и начале диалога по кибербезопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
08:00
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"Байден приехал после встречи с НАТО в Брюсселе и с G7 в Лондоне, это все равно, что договориться со своими военными и торговыми партнерами, чтобы иметь возможность в качестве лидера всей этой группы сесть и поговорить с Путиным", - сказал Хименес Хулио.
По словам эксперта, позиция Байдена на переговорах с российским лидером не была самостоятельной - он представлял интересы влиятельных в мире партнеров.
Несмотря на решения двух лидеров вернуть послов и изучить вопрос об обмене заключенными, Хименес полагает, что процесс восстановления отношений займет немало времени, поскольку речь идет о вопросе доверия.
"Заявление о возвращении в дипмиссии послов обеих стран говорит о начале нелегкого процесса, поскольку построение доверительных отношений между рабочими группами займет немало времени", - добавил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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