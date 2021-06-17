https://ria.ru/20210617/sammit-1737342769.html

Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена

Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена

Правительство Японии считает Россию и США "важными игроками на мировой арене" и "продолжает внимательно следить за действиями" двух государств, заявил в ходе... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:35

2021-06-17T08:35

2021-06-17T08:35

саммит путина и байдена

кацунобу като

россия

джо байден

владимир путин

япония

сша

в мире

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ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Правительство Японии считает Россию и США "важными игроками на мировой арене" и "продолжает внимательно следить за действиями" двух государств, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие накануне переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

япония

сша

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кацунобу като, россия, джо байден, владимир путин, япония, сша, в мире