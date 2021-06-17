Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Генсек японского кабинета министров назвал Россию и США "важными игроками на мировой арене"
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Правительство Японии считает Россию и США "важными игроками на мировой арене" и "продолжает внимательно следить за действиями" двух государств, заявил в ходе пресс-конференции в четверг генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие накануне переговоры Владимира Путина и Джо Байдена.
"США и Россия - важные игроки на мировой арене. Мы продолжаем внимательно следить за действиями правительств этих двух стран", - отметил Като.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.