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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/sammit-1737335204.html
В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена "неконфронтационной"
В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена "неконфронтационной" - РИА Новости, 17.06.2021
В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена "неконфронтационной"
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился не преждевременно, удалось обсудить многое, сообщил журналистам на борту самолета... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:23
2021-06-17T07:27
саммит путина и байдена
россия
вашингтон
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился не преждевременно, удалось обсудить многое, сообщил журналистам на борту самолета американского лидера высокопоставленный представитель администрации.Он назвал беседу лидеров двух стран "очень сосредоточенной, практичной, неконфронтационной". "В результате люди не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом. Это была практическая дискуссия, сосредоточенная на разных очень важных вопросах", - добавил представитель Белого дома.Он сообщил, что CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны как России, так и Штатов. В их число вошли химический, коммуникационный сектора, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство. Кроме того, по словам чиновника, Байден и Путин на встрече обсуждали, есть ли возможности сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского кризиса, а также договорились изучить вызовы в работе дипломатических миссий двух стран. Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210617/ryabkov-1737328690.html
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россия, вашингтон, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В Белом доме назвали встречу Путина и Байдена "неконфронтационной"
03:23 17.06.2021 (обновлено: 07:27 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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В Белом доме заявили, что саммит Путина и Байдена был "неконфронтационным"

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился не преждевременно, удалось обсудить многое, сообщил журналистам на борту самолета американского лидера высокопоставленный представитель администрации.

"Вообще-то они не закончили так уж раньше, чем ожидалось. В оригинальном расписании были встроены некоторые перерывы, которыми мы не полностью воспользовались. Но, как и сказал президент (США), они обсудили очень широкое поле (вопросов) на встрече в формате один плюс один", - заявил чиновник.

Он назвал беседу лидеров двух стран "очень сосредоточенной, практичной, неконфронтационной". "В результате люди не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом. Это была практическая дискуссия, сосредоточенная на разных очень важных вопросах", - добавил представитель Белого дома.
Он сообщил, что CША обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны как России, так и Штатов. В их число вошли химический, коммуникационный сектора, критическое производство, дамбы, ВПК, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Кроме того, по словам чиновника, Байден и Путин на встрече обсуждали, есть ли возможности сдвинуть с мертвой точки урегулирование украинского кризиса, а также договорились изучить вызовы в работе дипломатических миссий двух стран.
"Потребуется какое-то время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дадут результаты. Мы не знаем, но мы можем сейчас проверить это предположение", - заключил представитель Белого дома.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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