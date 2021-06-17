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Британский эксперт назвала главные темы на саммите Путина и Байдена

Британский эксперт назвала главные темы на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Британский эксперт назвала главные темы на саммите Путина и Байдена

Темы, связанные со шпионажем и конфликтами в киберпространстве, стали главными на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:07

2021-06-17T03:07

2021-06-17T04:00

саммит путина и байдена

россия

дональд трамп

джордж буш (младший)

джо байден

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ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Темы, связанные со шпионажем и конфликтами в киберпространстве, стали главными на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве, полагает глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.По словам эксперта, сам факт личной встречи глав двух государств уже стал главным результатом прошедшего в среду саммита, хотя напряженность в отношениях сохранилась. "Обе стороны имели возможность участвовать в личных дискуссиях, сообщить об ожиданиях и указать "красные линии" в достаточно приватной обстановке", - отметил собеседник РИА Новости.Макдауэлл отметил примирительную тактику, которую использует российский лидер во время встреч с вновь избранными президентами США."Более примирительный тон Путина и восхваление качеств Байдена как опытного государственного деятеля соответствовали его стандартной практике, когда новые президенты США пытались представить себя самым привлекательным образом. Например, с Джорджем Бушем Путин подчеркнул их общую христианскую веру, а с президентом Дональдом Трампом отметил его известность и качества бизнесмена. Со своей стороны Байден не продемонстрировал никаких признаков того, что эти призывы увенчались успехом, вместо этого подчеркнул практический характер дискуссий и что любой долгосрочный прогресс будет зависеть от поведения России в предстоящие месяцы, а не от самого саммита", - заключил эксперт.Страны Запада не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. В среду российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что РФ и США начнут консультации по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

https://ria.ru/20210616/briefing-1737296048.html

россия

москва

лондон

сша

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россия, дональд трамп, джордж буш (младший), джо байден, москва, лондон, сша, в мире