Британский эксперт назвала главные темы на саммите Путина и Байдена
03:07 17.06.2021 (обновлено: 04:00 17.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Британский эксперт Дара Макдауэлл назвала главные темы на саммите Путина и Байдена
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Темы, связанные со шпионажем и конфликтами в киберпространстве, стали главными на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве, полагает глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
По словам эксперта, сам факт личной встречи глав двух государств уже стал главным результатом прошедшего в среду саммита, хотя напряженность в отношениях сохранилась. "Обе стороны имели возможность участвовать в личных дискуссиях, сообщить об ожиданиях и указать "красные линии" в достаточно приватной обстановке", - отметил собеседник РИА Новости.
"Регулирование и "правила игры" в сфере шпионажа и конфликтов в киберпространстве, несомненно, были наиболее важными темами, обсуждавшимися на саммите. Хотя, как и в случае с другими темами, похоже, что ничего по существу не было согласовано. Вместо этого обе стороны просто получили возможность изложить свои позиции и обменяться точками зрения, которые потенциально могут послужить основой для будущих, более конкретных соглашений", - подчеркнул эксперт.
Макдауэлл отметил примирительную тактику, которую использует российский лидер во время встреч с вновь избранными президентами США.
"Более примирительный тон Путина и восхваление качеств Байдена как опытного государственного деятеля соответствовали его стандартной практике, когда новые президенты США пытались представить себя самым привлекательным образом. Например, с Джорджем Бушем Путин подчеркнул их общую христианскую веру, а с президентом Дональдом Трампом отметил его известность и качества бизнесмена. Со своей стороны Байден не продемонстрировал никаких признаков того, что эти призывы увенчались успехом, вместо этого подчеркнул практический характер дискуссий и что любой долгосрочный прогресс будет зависеть от поведения России в предстоящие месяцы, а не от самого саммита", - заключил эксперт.
Страны Запада не раз обвиняли РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. В среду российский президент на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом заявил, что РФ и США начнут консультации по кибербезопасности.