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В США высоко оценили подготовку Путина к саммиту в Женеве
В США высоко оценили подготовку Путина к саммиту в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
В США высоко оценили подготовку Путина к саммиту в Женеве
Возвращение послов РФ и США в столицы - хороший старт, но других результатов саммита придется ждать, сказал РИА Новости Уильям Померанц, заместитель директора... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T01:47
2021-06-17T01:47
2021-06-17T01:47
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Возвращение послов РФ и США в столицы - хороший старт, но других результатов саммита придется ждать, сказал РИА Новости Уильям Померанц, заместитель директора вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.На встрече в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах. Было объявлено о продолжении диалога по стратегической безопасности и начале диалога по кибербезопасности.Он назвал "очень хорошим началом" возвращение посла Анатолия Антонова в Вашингтон и Джона Салливана в Москву."Это начало попыток убрать напряженность, существующую между США и Россией. Есть и другие вещи, которые мы можем делать. Надеюсь, что с восстановлением посольств мы сможем восстановить академические и культурные обмены, которые де-факто оставались незамеченными за последние два месяца. Посмотрим, может ли подобная дипломатия произвести позитивные результаты", - сказал политолог."Пройдет время, прежде чем мы поймем, какие договоренности по стратегической безопасности могут быть достигнуты в результате переговоров. Это очень непросто. Я не ожидал, что это можно было разрешить на встрече в Женеве. Поживем-увидим, что произойдет, может ли быть соглашение или консенсус по важности кибербезопасности", - добавил он.Померанц считает, что вряд ли подобные саммиты РФ-США станут традицией."Я думаю, что это будет однократно, если события не вынудят (лидеров) собраться вместе", - сказал Померанц.
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россия, джон салливан, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире
В США высоко оценили подготовку Путина к саммиту в Женеве
Американский эксперт Уильям Померанц оценил итоги двустороннего саммита в Женеве
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский.
Возвращение послов РФ и США
в столицы - хороший старт, но других результатов саммита придется ждать, сказал РИА Новости Уильям Померанц, заместитель директора вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.
На встрече в Женеве
президенты России
и США Владимир Путин
и Джо Байден
договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах. Было объявлено о продолжении диалога по стратегической безопасности и начале диалога по кибербезопасности.
"Я думаю, что встреча лицом к лицу, как подчеркнул президент Байден, была тем, чего хотел американский президент. Владимир Путин вновь доказал, что он прекрасно умеет отвечать ударом на удар. Он был прекрасно проинформирован о некоторых проблемах США и мог ответить на оценки президента Байдена. Но я не думаю, что у саммита было много результатов, не считая этой встречи и личного общения между двумя лидерами. Как сказал Байден на своей пресс-конференции, поживем-увидим, будет ли какой-то конкретный результат", - сказал Померанц.
Он назвал "очень хорошим началом" возвращение посла Анатолия Антонова в Вашингтон
и Джона Салливана
в Москву
.
"Это начало попыток убрать напряженность, существующую между США и Россией. Есть и другие вещи, которые мы можем делать. Надеюсь, что с восстановлением посольств мы сможем восстановить академические и культурные обмены, которые де-факто оставались незамеченными за последние два месяца. Посмотрим, может ли подобная дипломатия произвести позитивные результаты", - сказал политолог.
"Пройдет время, прежде чем мы поймем, какие договоренности по стратегической безопасности могут быть достигнуты в результате переговоров. Это очень непросто. Я не ожидал, что это можно было разрешить на встрече в Женеве. Поживем-увидим, что произойдет, может ли быть соглашение или консенсус по важности кибербезопасности", - добавил он.
Померанц считает, что вряд ли подобные саммиты РФ-США станут традицией.
"Я думаю, что это будет однократно, если события не вынудят (лидеров) собраться вместе", - сказал Померанц.