https://ria.ru/20210617/salekhard-1737348406.html
В Салехарде утонули брат и сестра, сообщил источник
В Салехарде утонули брат и сестра, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2021
В Салехарде утонули брат и сестра, сообщил источник
Молодые люди - брат и сестра - погибли в Салехарде (ЯНАО), выясняются подробности случившегося, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:52
2021-06-17T09:52
2021-06-17T09:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
салехард
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Молодые люди - брат и сестра - погибли в Салехарде (ЯНАО), выясняются подробности случившегося, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Источник РИА Новости в местных экстренных службах заявил, что инцидент произошел в ночь на среду на реке Шайтанка в районе городской набережной. Молодые люди утонули."Погибли брат 2000 года рождения, а также его сестра 2001 года рождения. В настоящее время Салехардским межрайонным следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, информируют, что молодой человек бросился в воду, пытаясь спасти сестру, упавшую в реку.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), салехард, происшествия
В Салехарде утонули брат и сестра, сообщил источник
В Салехарде погибли брат и сестра, выясняются подробности случившегося
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости.
Молодые люди - брат и сестра - погибли в Салехарде
(ЯНАО), выясняются подробности случившегося, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ
.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах заявил, что инцидент произошел в ночь на среду на реке Шайтанка в районе городской набережной. Молодые люди утонули.
"Погибли брат 2000 года рождения, а также его сестра 2001 года рождения. В настоящее время Салехардским межрайонным следственным отделом проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, информируют, что молодой человек бросился в воду, пытаясь спасти сестру, упавшую в реку.