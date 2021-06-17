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Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина

Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина - РИА Новости, 17.06.2021

Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина

Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:28

2021-06-17T08:28

2021-06-17T08:28

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безопасность

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн - РИА Новости. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области."Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года", - говорится в сообщении.Пресс-служба предупреждает местных жителей о закрытии квадрата, в котором планируются учения, в целях предотвращения несчастных случаев.

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2021

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россия, сахалин, сахалинская область, вмф рф, безопасность