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Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина - РИА Новости, 17.06.2021
Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:28
2021-06-17T08:28
россия
сахалин
сахалинская область
вмф рф
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн - РИА Новости. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области."Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года", - говорится в сообщении.Пресс-служба предупреждает местных жителей о закрытии квадрата, в котором планируются учения, в целях предотвращения несчастных случаев.
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россия, сахалин, сахалинская область, вмф рф, безопасность
Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:28 17.06.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Учения ВМФ
 Учения ВМФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе на юге Сахалина

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июн - РИА Новости. Учения соединений Военно-морского флота России пройдут в Анивском заливе (юг Сахалина) с 19 по 22 июня, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Практические артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России по береговым целям будут проведены на полигоне с 19 по 22 июня (резерв с 23 по 24 июня) 2021 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба предупреждает местных жителей о закрытии квадрата, в котором планируются учения, в целях предотвращения несчастных случаев.
 
РоссияСахалинСахалинская областьВМФ РФБезопасность
 
 
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