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Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве

Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021

Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве

Важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами двух стран недопустимости ядерной войны,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T00:24

2021-06-17T00:24

2021-06-17T01:14

саммит путина и байдена

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами двух стран недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Поэтому, по его словам, когда Россия и США "вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности"."В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые "игры" вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса, это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита", - заключил замминистра.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/summit-1737319118.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире