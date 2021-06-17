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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/ryabkov-1737328690.html
Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве
Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве - РИА Новости, 17.06.2021
Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве
Важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами двух стран недопустимости ядерной войны,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T00:24
2021-06-17T01:14
саммит путина и байдена
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами двух стран недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Поэтому, по его словам, когда Россия и США "вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности"."В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые "игры" вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса, это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита", - заключил замминистра.Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Замглавы МИД Рябков назвал важный итог саммита в Женеве
00:24 17.06.2021 (обновлено: 01:14 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Замглавы МИД РФ Рябков назвал важным итогом саммита подтверждение недопустимости ядерной войны

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Важным итогом саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стало подтверждение лидерами двух стран недопустимости ядерной войны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана — это существенное достижение. Мы, откровенно говоря, в последние годы испытывали возрастающие сомнения относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции, если говорить об ответственном отношении к судьбам мира. Это в данном случае не фигура речи и не возвышенные слова, это просто отражение фактического положения дел", - сказал дипломат в интервью газете "Коммерсант".

Поэтому, по его словам, когда Россия и США "вышли на прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад, то испытали в известном смысле ощущение большей внутренней уверенности".
"В конце концов, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы, располагающие крупнейшими ядерными арсеналами. Любые "игры" вокруг этого, двусмысленности, накачка дискурса, это все не просто вредно, а опасно. Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане — это важный итог саммита", - заключил замминистра.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам переговоров российский лидер заявил, что договорился с президентом США начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают, что несут особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, главы государств приняли совместное заявление. В нем говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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Саммит Путина и БайденаРоссияСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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