https://ria.ru/20210617/rubl-1737317709.html

Вот это встреча: что будет с рублем после саммита Путина и Байдена

Вот это встреча: что будет с рублем после саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Вот это встреча: что будет с рублем после саммита Путина и Байдена

Российская валюта укрепляется несколько недель подряд. Накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена были опасения, что рубль пойдет вниз. Но после... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:00

2021-06-17T08:00

2021-06-17T16:14

курс рубля

центральный банк рф (цб рф)

джо байден

владимир путин

доллар

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359598_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ff1ebc2ac9e8d4b4b255895832e8be35.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Российская валюта укрепляется несколько недель подряд. Накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена были опасения, что рубль пойдет вниз. Но после переговоров рост продолжился. В Женеве не прозвучало ничего, что могло бы этому помешать. А основная поддержка — это дорожающая нефть и повышение ключевой ставки. Доллар же рискует оказаться под давлением. Тренд укрепленияС начала мая среди валют развивающихся рынков по динамике относительно доллара (плюс 1,7 процента) рубль уступает только бразильскому реалу (плюс 3,5 процента). С января национальная денежная единица в паре с американской прибавила 11 процентов и сейчас близка к 11-месячным максимумам. Неприятный сюрприз мог преподнести саммит в Женеве. Крупные западные спекулянты, казалось, готовились к плохому: сбрасывали рубли. За пару недель американские инвестиционные фонды более чем вдвое нарастили короткие позиции во фьючерсах и опционах на российскую валюту. От рублей советовали избавиться и в Европе. Продолжавшийся с ноября тренд на укрепление почти себя исчерпал, утверждали аналитики нидерландского банка ING. Пока без помехОднако уже к окончанию переговоров глав государств в узком формате рубль укрепился к доллару до 71,7. Впрочем, резкого скачка не произошло, так как предполагаемые итоги саммита рынок учел заранее. "Оба лидера заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать стабилизацию отношений. Смягчение антироссийской риторики уже отразилось в котировках", — отмечает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс". "Ожидания от встречи были умеренно позитивными. Наиболее чувствительные санкции ввели до этого и никакие другие больше не упоминали. Нейтральная мирная риторика способствует дальнейшему укреплению рубля", — добавляет Виталий Кирпичев, аналитик TradingView. Однако, предупреждает он, ситуация может измениться при эскалации болезненных тем. Если президенты в дальнейшем подадут сигналы, угрожающие политической нормализации, доллар снова двинется вверх.Макроэкономические факторыИ все же гораздо важнее макроэкономика. В первую очередь — подорожание нефти, повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, усиление привлекательности сделок с российской валютой. Нефть обновила двухлетний максимум, приблизившись к 75 долларам за баррель. Котировки подогревает вакцинация, которая высокими темпами идет в Европе и США. Значит, впереди скачок экономической активности и потребности в топливе. Ключевую ставку Банк России повысил третий раз с начала года. Ужесточение монетарной политики важно для стратегий carry trade — инвестирования в высокодоходную валюту и получения кредита для такой сделки в низкодоходной валюте, чтобы извлечь прибыль за счет разницы между процентными ставками, поясняет Арарат Мкртчян, главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии". К тому же замедлится инфляция, что также усилит рубль.Доллару в этом смысле повезло меньше. "Если рубль может продолжить укрепление до конца июля, американская валюта в условиях мягкой денежной политики Федеральной резервной системы и пандемических стимулов администрации Байдена слабеет", — указывает аналитик. Речь о новом пакете помощи, одобренном конгрессом в марте по инициативе американского президента. В экономику США направили еще почти два триллиона долларов. Гигантский приток свеженапечатанных денег сразу вызвал всплеск инфляции. Как полагают в ING, если ФРС не повысит ставку и не предложит сократить масштабные меры денежно-кредитного стимулирования, доллар останется слабым. Устоит на достигнутомПо словам Михаила Никитина, вице-президента аналитической компании Borsell, рубль поддержит и запущенная правительством массовая вакцинация. Это может уберечь от новой вспышки инфекции. Аналитики отмечают, что при нынешней стоимости нефти рубль недооценен. Справедливый курс находится в интервале 65-70, но тут вмешиваются специфические российские риски — прежде всего геополитические и санкционные. В течение следующих десяти дней отечественная валюта вполне способна подняться до 70 за доллар. Однако в среднем на третий квартал эксперты ждут 71-73. "Сказываются также потенциально низкие затраты на туризм из-за роста заболеваемости и низкие дивидендные выплаты после кризиса", — уточняет Виктор Касьянов, директор Инвестиционного департамента банка "Ренессанс Кредит". Позитива добавляет и отказ фонда Национального благосостояния (ФНБ) от долларовых активов. В июне Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: резервы в американской валюте сократятся до нуля, в британском фунте — до пяти процентов, в японской иене останутся на прежнем уровне (пять процентов), в евро — вырастут до сорока, в юане — до тридцати. Кроме того, в ФНБ впервые войдет золото — двадцать процентов.

https://ria.ru/20210616/alyaska-1737315334.html

https://ria.ru/20210616/vstrecha-1737314276.html

https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, центральный банк рф (цб рф), джо байден, владимир путин, доллар, рубль, экономика