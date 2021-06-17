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Захарова назвала заявление НАТО об РСМД театром абсурда
Захарова назвала заявление НАТО об РСМД театром абсурда - РИА Новости, 17.06.2021
Захарова назвала заявление НАТО об РСМД театром абсурда
Заявление НАТО, что предложение России о моратории на развертывание РСМД не заслуживает доверия – это очередной акт театра абсурда, заявила официальный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:12
2021-06-17T16:12
2021-06-17T16:12
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мария захарова
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в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление НАТО, что предложение России о моратории на развертывание РСМД не заслуживает доверия – это очередной акт театра абсурда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наше предложение о взаимном моратории на развертывание ракет средней дальности в Европе с возможностью проверки его выполнения объявлено не вызывающим доверия при полном отказе его обсуждать. Это очередной акт театра абсурда", - сказала Захарова.Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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россия, мария захарова, нато, китай, европа, в мире
Захарова назвала заявление НАТО об РСМД театром абсурда
Захарова назвала заявление НАТО о предложении России по РСМД актом театра абсурда