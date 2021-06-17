https://ria.ru/20210617/rostov-na-donu-1737385819.html

Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем

Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем - РИА Новости, 17.06.2021

Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем

Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев, сообщил журналистам представитель администрации города. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:10

2021-06-17T13:10

2021-06-17T14:18

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев, сообщил журналистам представитель администрации города.Дождь начался в Ростове-на-Дону в ночь на четверг и продолжает идти в настоящее время. Сообщалось, что ливень размыл дорогу в Халтуринском переулке в центре города, подтопил несколько домов и улиц, включая подъезды к главному железнодорожному вокзалу."По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в том числе 43 подтопления территорий, падение 65 деревьев и больших веток", - сказал представитель горадминистрации.Всего по состоянию на 11.00, в службу спасения поступило 176 обращений от населения. В районах города работает более 100 бригад, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели. Для координации работы аварийных бригад создан оперативный штаб.Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, в течение суток 17 июня местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

https://ria.ru/20210609/strelba-1736361956.html

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Непогода в Ростове-на-Дону: последствия ливня и сильного ветра Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев. Дождь начался в ночь на четверг, 17 июня, и продолжается до сих пор. 2021-06-17T13:10 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ростов-на-дону, происшествия