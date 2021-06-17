Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/rostov-na-donu-1737385819.html
Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем
Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем - РИА Новости, 17.06.2021
Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем
Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев, сообщил журналистам представитель администрации города. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:10
2021-06-17T14:18
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737388139_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_af28c330f51cafc5806ebe89bddf3d85.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев, сообщил журналистам представитель администрации города.Дождь начался в Ростове-на-Дону в ночь на четверг и продолжает идти в настоящее время. Сообщалось, что ливень размыл дорогу в Халтуринском переулке в центре города, подтопил несколько домов и улиц, включая подъезды к главному железнодорожному вокзалу."По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в том числе 43 подтопления территорий, падение 65 деревьев и больших веток", - сказал представитель горадминистрации.Всего по состоянию на 11.00, в службу спасения поступило 176 обращений от населения. В районах города работает более 100 бригад, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели. Для координации работы аварийных бригад создан оперативный штаб.Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, в течение суток 17 июня местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
https://ria.ru/20210609/strelba-1736361956.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Непогода в Ростове-на-Дону: последствия ливня и сильного ветра
Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев. Дождь начался в ночь на четверг, 17 июня, и продолжается до сих пор.
2021-06-17T13:10
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737388139_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_afa1366b2a5ab465029f647f7008ceed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону подтопило сильным ливнем
13:10 17.06.2021 (обновлено: 14:18 17.06.2021)
 

Более 40 территорий в Ростове-на-Дону подтопило сильным ливнем

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Более 40 низменных территорий подтопило в Ростове-на-Дону сильным ливнем, повалены десятки деревьев, сообщил журналистам представитель администрации города.
Дождь начался в Ростове-на-Дону в ночь на четверг и продолжает идти в настоящее время. Сообщалось, что ливень размыл дорогу в Халтуринском переулке в центре города, подтопил несколько домов и улиц, включая подъезды к главному железнодорожному вокзалу.
"По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города, из-за неблагоприятных погодных условий в Ростове зафиксировано более 100 происшествий, в том числе 43 подтопления территорий, падение 65 деревьев и больших веток", - сказал представитель горадминистрации.
"Мы практически вплавь тут передвигались": подтопления на юге России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям в Керчи
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

Последствия сильных ливней в Керчи
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

Последствия сильных ливней в Керчи
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

Последствия сильных ливней в Керчи
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
© REUTERS / Alla Dmitrieva

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

Последствия сильных ливней в Керчи
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

Последствия сильных ливней в Керчи
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

Спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в Ростове-на-Дону
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Повалены десятки деревьев.

Мужчины убирают ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

Размытое дорожное покрытие в результате сильного ливня в Ростове-на-Дону
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

Работник коммунальной службы на тракторе убирает поваленные ветви деревьев после сильного ливня в Ростове-на-Дону
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 11

На востоке Крыма всю ночь шли мощные ливни, в Керчи выпало полторы нормы осадков.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
2 из 11

В Керчи подтоплены около 240 домов, больница, трансформаторные подстанции. Центр города обесточен.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
3 из 11

Рано утром в город прибыл глава Крыма Сергей Аксенов и осмотрел пострадавшие районы на моторной лодке.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
4 из 11

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги — все мокрое", — сказал Аксенов журналистам по телефону.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
5 из 11

Из-за подтоплений, спровоцированных сильными осадками, ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
6 из 11

Людей из пострадавших районов эвакуируют, для них организовали пункт временного размещения.

© REUTERS / Alla Dmitrieva
7 из 11

В спасательной операции задействованы шесть лодок и более десяти единиц крупной техники.

© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook
8 из 11

В Ростове-на-Дону тоже с ночи не прекращался ливень.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС РФ по Ростовской области /
9 из 11

Повалены десятки деревьев.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 11

В центре города размыло дорогу, подтоплено несколько улиц, включая подъезды к вокзалу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 11

Более 3,5 тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Всего по состоянию на 11.00, в службу спасения поступило 176 обращений от населения. В районах города работает более 100 бригад, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения города, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели. Для координации работы аварийных бригад создан оперативный штаб.
Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, в течение суток 17 июня местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
9 июня, 19:30
Источник сообщил о стрельбе в центре Ростова-на-Дону
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26В оздоровительном лагере под Ульяновском у девяти детей выявили COVID-19
17:22Московские вузы уточнят рекомендации для допуска студентов к учебе
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
Лента новостейМолния