https://ria.ru/20210617/reznik-1737375219.html
Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник
Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2021
Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник
Следствие пришло с обыском домой к депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:19
2021-06-17T12:19
2021-06-17T16:42
вячеслав макаров
максим резник
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Следствие пришло с обыском домой к депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Сейчас, согласно предварительным данным источника, депутата везут на допрос.Телефон Резника не отвечает. Официальным комментарием силовых ведомств РИА Новости не располагает.Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник.Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров впоследствии сообщил журналистам, что инцидент с участием Резника рассмотрит комиссия по этике.
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вячеслав макаров, максим резник, происшествия
Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник
12:19 17.06.2021 (обновлено: 16:42 17.06.2021)
Следствие пришло с обыском домой к депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику