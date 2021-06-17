https://ria.ru/20210617/reznik-1737375219.html

Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник

Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2021

Обыски прошли у депутата Заксобрания Петербурга Резника, сообщил источник

Следствие пришло с обыском домой к депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:19

2021-06-17T12:19

2021-06-17T16:42

вячеслав макаров

максим резник

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506229_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_e3d00f873d3c48b6db8ef2f87d5aafb2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Следствие пришло с обыском домой к депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Сейчас, согласно предварительным данным источника, депутата везут на допрос.Телефон Резника не отвечает. Официальным комментарием силовых ведомств РИА Новости не располагает.Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник.Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров впоследствии сообщил журналистам, что инцидент с участием Резника рассмотрит комиссия по этике.

https://ria.ru/20210608/voronezh-1736195344.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав макаров, максим резник, происшествия