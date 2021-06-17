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В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом - РИА Новости, 17.06.2021
В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
Резервуар объемом 2 тысячи кубических метров с этилбензолом загорелся на площади около 200 квадратных метров на территории АО "Пластик" в Тульской области, на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:47
2021-06-17T16:47
2021-06-17T16:52
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Резервуар объемом 2 тысячи кубических метров с этилбензолом загорелся на площади около 200 квадратных метров на территории АО "Пластик" в Тульской области, на место ЧП прибыл пожарный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Узловая происходит горение крыши резервуара высотой 12 метров и диаметром 14 метров с этилбензолом", - сказал собеседник агентства.По его словам, в резервуаре общим объемом 2 тысячи кубических метров находятся 800 кубометров этилбензола. По предварительным данным, пострадавших нет, общая площадь составляет порядка 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем созданы два боевых участка, проведена пенная атака. К ликвидации возгорания также привлекается пожарный поезд.Собеседник агентства добавил, что жилые дома находятся на расстоянии четырех километров от места пожара. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для измерения уровня вредных веществ в воздухе.
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тульская область, происшествия
В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47 17.06.2021 (обновлено: 16:52 17.06.2021)
В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом объемом две тысячи кубических метров
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Резервуар объемом 2 тысячи кубических метров с этилбензолом загорелся на площади около 200 квадратных метров на территории АО "Пластик" в Тульской области
, на место ЧП прибыл пожарный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Узловая происходит горение крыши резервуара высотой 12 метров и диаметром 14 метров с этилбензолом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в резервуаре общим объемом 2 тысячи кубических метров находятся 800 кубометров этилбензола. По предварительным данным, пострадавших нет, общая площадь составляет порядка 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем созданы два боевых участка, проведена пенная атака. К ликвидации возгорания также привлекается пожарный поезд.
Собеседник агентства добавил, что жилые дома находятся на расстоянии четырех километров от места пожара. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для измерения уровня вредных веществ в воздухе.