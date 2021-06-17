https://ria.ru/20210617/rezervuar-1737434334.html

В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом

В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом - РИА Новости, 17.06.2021

В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом

Резервуар объемом 2 тысячи кубических метров с этилбензолом загорелся на площади около 200 квадратных метров на территории АО "Пластик" в Тульской области, на... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:47

2021-06-17T16:47

2021-06-17T16:52

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Резервуар объемом 2 тысячи кубических метров с этилбензолом загорелся на площади около 200 квадратных метров на территории АО "Пластик" в Тульской области, на место ЧП прибыл пожарный поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Узловая происходит горение крыши резервуара высотой 12 метров и диаметром 14 метров с этилбензолом", - сказал собеседник агентства.По его словам, в резервуаре общим объемом 2 тысячи кубических метров находятся 800 кубометров этилбензола. По предварительным данным, пострадавших нет, общая площадь составляет порядка 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем созданы два боевых участка, проведена пенная атака. К ликвидации возгорания также привлекается пожарный поезд.Собеседник агентства добавил, что жилые дома находятся на расстоянии четырех километров от места пожара. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для измерения уровня вредных веществ в воздухе.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737015187.html

тульская область

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2021

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тульская область, происшествия