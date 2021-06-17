https://ria.ru/20210617/revaktsinatsiya-1737485119.html

Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021

Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T20:43

2021-06-17T20:43

2021-06-17T20:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Готовим рекомендации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли уже сейчас ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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