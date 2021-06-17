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Распространение коронавируса
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Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 17.06.2021
Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T20:43
2021-06-17T20:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Готовим рекомендации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли уже сейчас ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса
20:43 17.06.2021 (обновлено: 20:51 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Готовим рекомендации", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли уже сейчас ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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