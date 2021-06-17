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Названы симптомы рака поджелудочной железы
Названы симптомы рака поджелудочной железы - РИА Новости, 17.06.2021
Названы симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:09
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express. В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину. "Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты. Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз. Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.
https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html
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здоровье, великобритания, общество, в мире
Названы симптомы рака поджелудочной железы
19:09 17.06.2021 (обновлено: 21:28 17.06.2021)
 
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Depositphotos / auntspray

Медики отнесли к основным симптомам рака поджелудочной железы боли в животе и потерю веса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express.
В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
"Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты.
Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз.
Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.
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