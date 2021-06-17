https://ria.ru/20210617/rak-1737470660.html

Названы симптомы рака поджелудочной железы

Названы симптомы рака поджелудочной железы - РИА Новости, 17.06.2021

Названы симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:09

2021-06-17T19:09

2021-06-17T21:28

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express. В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину. "Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты. Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз. Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.

https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html

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