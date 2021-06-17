https://ria.ru/20210617/rak-1737470660.html
Названы симптомы рака поджелудочной железы
Названы симптомы рака поджелудочной железы - РИА Новости, 17.06.2021
Названы симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:09
2021-06-17T19:09
2021-06-17T21:28
здоровье
великобритания
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:531:2174:1754_1920x0_80_0_0_ecb4d4ced95fa78810527edf53bd0898.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express. В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину. "Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты. Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз. Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.
https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html
https://ria.ru/20210127/rak-1594677470.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:327:2174:1958_1920x0_80_0_0_b4e848ac8e018a335eb55e5a0828cb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, великобритания, общество, в мире
Названы симптомы рака поджелудочной железы
19:09 17.06.2021 (обновлено: 21:28 17.06.2021)
Медики отнесли к основным симптомам рака поджелудочной железы боли в животе и потерю веса
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Специалисты из медицинской организации Pancreatic Cancer UK рассказали, что необъяснимые боли в животе или спине, быстрая потеря веса и продолжительное расстройство кишечника могут указывать на рак поджелудочной железы. Об этом написала газета Daily Express
.
В материале отмечается, что по мере роста опухоли симптомы могут "появляться и проходить". Например, неприятные ощущения в области живота могут начинаться как общий дискомфорт, но затем распространиться на спину.
"Боль может быть сильнее, когда больной лежит, а если сесть и согнуться вперед, то иногда становится легче", — объяснили эксперты.
Из других симптомов рака поджелудочной железы в публикации выделили потерю аппетита, чувство недомогания, а также пожелтение кожи и белков глаз.
Медики отметили, что важно сообщить врачу о любом из перечисленных выше сигналов, если он продолжается больше четырех недель.