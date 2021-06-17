https://ria.ru/20210617/putin-1737413157.html

Путин заявил о готовности продолжения диалога с США

Путин заявил о готовности продолжения диалога с США - РИА Новости, 17.06.2021

Путин заявил о готовности продолжения диалога с США

Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:22

2021-06-17T15:22

2021-06-17T15:38

россия

владимир путин

в мире

сша

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

https://ria.ru/20210617/sammit-1737416524.html

россия

сша

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россия, владимир путин, в мире, сша