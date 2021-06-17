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Путин заявил о готовности продолжения диалога с США
Путин заявил о готовности продолжения диалога с США - РИА Новости, 17.06.2021
Путин заявил о готовности продолжения диалога с США
Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:22
2021-06-17T15:38
россия
владимир путин
в мире
сша
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
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россия, владимир путин, в мире, сша
Путин заявил о готовности продолжения диалога с США
15:22 17.06.2021 (обновлено: 15:38 17.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин заявил, что Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия готова к продолжению диалога с США, насколько будет готов Вашингтон, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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