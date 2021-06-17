https://ria.ru/20210617/putin-1737388525.html
В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским
В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.06.2021
В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ничего не поменялось, но пока никаких конкретных шагов по... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:22
2021-06-17T13:22
2021-06-17T14:07
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ничего не поменялось, но пока никаких конкретных шагов по организации встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он это говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - сказал Песков.Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Песков в свою очередь говорил, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.В среду на женевской вилле Ла Гранж состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения.
https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737311515.html
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россия, джо байден, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире
В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским
13:22 17.06.2021 (обновлено: 14:07 17.06.2021)
В Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Зеленским