https://ria.ru/20210617/putin-1737388525.html

В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским

В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.06.2021

В Кремле рассказали об отношении Путина к возможности встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ничего не поменялось, но пока никаких конкретных шагов по... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:22

2021-06-17T13:22

2021-06-17T14:07

россия

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сша

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, ничего не поменялось, но пока никаких конкретных шагов по организации встречи нет, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он это говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - сказал Песков.Ранее Зеленский сообщал о начале контактов офисов глав Украины и РФ по встрече с Путиным. Песков в свою очередь говорил, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.В среду на женевской вилле Ла Гранж состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения.

https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737311515.html

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сша

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россия, джо байден, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире