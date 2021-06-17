https://ria.ru/20210617/psaki-1737420229.html

Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена

Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь президента США молодая, образованная женщина, она сама что-то путает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:51

2021-06-17T15:51

2021-06-17T16:29

дженнифер псаки

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента США молодая, образованная женщина, она сама что-то путает, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления."У него (Байдена) пресс-секретарь (Джен Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у неё образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом своё внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20210611/atmosfera-1736625100.html

сша

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2021

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"Такой стиль" – Путин о забывчивости пресс-секретаря Байдена Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями о встрече с главой США Байденом. 2021-06-17T15:51 true PT1M05S

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дженнифер псаки, джо байден, владимир путин, сша, в мире