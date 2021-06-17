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ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах - РИА Новости, 17.06.2021
ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
В нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:34
2021-06-17T17:18
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Речь идет об овощах — моркови, картофеле, белокочанной капусте и репчатом луке, уточняется в релизе.Ведомство системно анализирует доступность продовольствия, уделяя особое внимание динамике цен на базовые товары.Прокуроры и контролирующие органы на местах проведут проверку.На прошлой неделе Росстат докладывал о росте цен на морковь и картофель, при этом огурцы и помидоры — наоборот — дешевели. В среднем динамика по овощам составляла плюс 0,3 процента. Также в ведомстве указывали на удорожание баранины и говядины, маргарина и пастеризованного молока, мороженой рыбы и некоторых других продуктов.В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин еще раз напомнил о том, что цены должны быть доступными. Главным приоритетом он назвал обеспечение широкого выбора качественных товаров по приемлемым ценам.В декабре прошлого года правительство разработало комплекс мер по регулированию ценообразования. Среди них заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу — действует до 1 октября текущего года.
https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34 17.06.2021 (обновлено: 17:18 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
Картофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет об овощах — моркови, картофеле, белокочанной капусте и репчатом луке, уточняется в релизе.
Ведомство системно анализирует доступность продовольствия, уделяя особое внимание динамике цен на базовые товары.
Прокуроры и контролирующие органы на местах проведут проверку.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 14:56Петербургский международный экономический форум
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на социально значимые продукты
На прошлой неделе Росстат докладывал о росте цен на морковь и картофель, при этом огурцы и помидоры — наоборот — дешевели. В среднем динамика по овощам составляла плюс 0,3 процента. Также в ведомстве указывали на удорожание баранины и говядины, маргарина и пастеризованного молока, мороженой рыбы и некоторых других продуктов.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин еще раз напомнил о том, что цены должны быть доступными. Главным приоритетом он назвал обеспечение широкого выбора качественных товаров по приемлемым ценам.
В декабре прошлого года правительство разработало комплекс мер по регулированию ценообразования. Среди них заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу — действует до 1 октября текущего года.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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