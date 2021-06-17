ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34 17.06.2021 (обновлено: 17:18 17.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы
Генпрокуратура выявила необоснованный рост цен на социально значимые продукты в ряде регионов
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В нескольких регионах России выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет об овощах — моркови, картофеле, белокочанной капусте и репчатом луке, уточняется в релизе.
Ведомство системно анализирует доступность продовольствия, уделяя особое внимание динамике цен на базовые товары.
Прокуроры и контролирующие органы на местах проведут проверку.
На прошлой неделе Росстат докладывал о росте цен на морковь и картофель, при этом огурцы и помидоры — наоборот — дешевели. В среднем динамика по овощам составляла плюс 0,3 процента. Также в ведомстве указывали на удорожание баранины и говядины, маргарина и пастеризованного молока, мороженой рыбы и некоторых других продуктов.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин еще раз напомнил о том, что цены должны быть доступными. Главным приоритетом он назвал обеспечение широкого выбора качественных товаров по приемлемым ценам.
В декабре прошлого года правительство разработало комплекс мер по регулированию ценообразования. Среди них заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу — действует до 1 октября текущего года.