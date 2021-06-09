https://ria.ru/20210609/tseny-1736362408.html

В России подорожали морковь и картофель

В России подорожали морковь и картофель - РИА Новости, 09.06.2021

В России подорожали морковь и картофель

Рост цен на капусту и лук в России на неделе с 1 по 7 июня замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, картофель и морковь подорожали сильнее,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:38

2021-06-09T19:38

2021-06-09T22:42

россия

чукотский автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

магаданская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591937299_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_f7fa06921e1d4a37ecf2cf126e11cb50.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост цен на капусту и лук в России на неделе с 1 по 7 июня замедлился по сравнению с предыдущим отчетным периодом, картофель и морковь подорожали сильнее, огурцы и помидоры по-прежнему дешевеют, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на морковь – на 5,9%, картофель – на 4,9%, капусту белокочанную – на 3,9%, лук репчатый – на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры – на 4,7%", - говорится в сообщении статистического ведомства.За предыдущий период, с 25 по 31 мая, картофель вырос в цене на 3,19%, морковь - на 4,42%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,68%, свежая белокочанная капуста - на 5,12%, яблоки - на 0,02%, огурцы подешевели на 5,01%, томаты - на 3,56%. В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период не изменились.С начала года к 7 июня картофель в России подорожал на 70,15%, капуста - на 60,6%, лук - на 38,85%. Морковь с начала года выросла в цене на 83,88%, яблоки - на 6,95%. Помидоры и огурцы подешевели на 6,51% и 20,37% соответственно.С 1 по 7 июня в России выросли цены на баранину (на 0,7%) и маргарин (на 0,6%), на пастеризованное молоко, мороженую рыбу и печенье (на 0,4%) на полукопченые и варено-копченые колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель (на 0,3%). Говядина, вареные колбасы, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,2%, свинина, сметана, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,1%.Цены на сливочное масло, жирный творог и макаронные изделия снизились на 0,2%. В свою очередь, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, черный чай и водка подешевели на 0,1%.Куриные яйца в России с период с 1 по 7 июня продолжили дешеветь, гречка, подсолнечное масло и сахар дорожают более высокими темпами, мясо кур не изменилось в цене, следует из данных Росстата."Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 4,1%, в том числе в 16 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,5%, в 54 субъектах – на 2,6-9%, в 9 субъектах – на 9,1-22,1%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены не изменились, в четырех регионах - выросли на 0,1-1,4%. За предыдущий отчетный период, с 25 по 31 мая, яйца подешевели на 3,1%. Рост цен к 7 июня с начала года составил 2,5%."Цены на мясо кур в среднем по стране не изменились, при этом в 24 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,4%, в 13 субъектах – на 0,5-2,4%", - сообщает Росстат. В 12 субъектах цены не изменились, в 22 - снизились на 0,1-0,5%, в 14 – на 0,6-1,7%. На прошлой неделе мясо кур подешевело на 0,1%, цена с начала года выросла на 14,93%.Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,2%; в предыдущий отчетный период, с 25 по 31 мая, они не изменились, с 18 по 24 мая - повысились на 0,1%, а еще две недели до этого - не менялись. В 30 субъектах РФ сахар-песок подорожал на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2,2%, в 31 регионе цены не изменились, в десяти - снизились на 0,1-0,6%, в шести - на 0,7-2,9%. К 7 июня сахар с начала года подорожал на 2,09%."Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 40 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 14 субъектах – на 1-2,9%. В 22 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", - указывает Росстат. С 25 по 31 мая масло подорожало на 0,21%, рост цен с начала года составил 4,8%.Гречка с 1 по 7 июня выросла в цене на 0,71%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,47%, а с начала года цены поднялись на 8,07%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,07% (за предыдущий период - подорожала на 0,05%, рост с начала года - 3,16%), черный хлеб - на 0,14% (за предыдущий период - на 0,12%, с начала года - на 3,1%), макаронные изделия подешевели на 0,18% (против роста на 0,09%, с начала года цены выросли на 3,91%).Цена на вермишель выросла на 0,12% (за предыдущий период подешевела на 0,07%, рост с начала года - на 4,01%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли на 0,17% (неделей ранее - на 0,05%, рост с начала года - на 2,34%). Рис подорожал на 0,01% (неделей ранее - на 0,04%, рост цен с начала года - на 1,35%), цены на пшено снизились на 0,07% (за предыдущий период снизились на 0,26%, с начала года - на 2,51%).Минсельхоз РФ в свою очередь отмечает, что оптовые цены на сельхозпродукцию за прошедшую неделю демонстрируют менее выраженную динамику по сравнению с розничными. В частности, по данным Минсельхоза на 9 июня, цены на баранину и сахар не изменились."Снизилась цена на рыбу мороженую (минус 0,1%) и бутилированное подсолнечное масло (минус 0,1%). Незначительно выросла стоимость гречневой крупы (плюс 0,1%) и питьевого пастеризованного молока (плюс 0,1%). Текущая динамика цен на овощи носит сезонный характер, по отдельным категориям в настоящее время наблюдается тенденция к их снижению, в частности, на капусту белокочанную (минус 5,9%), лук репчатый (минус 0,2%), огурцы (минус 6,1%) и томаты (минус 5,2%)", - добавляется в сообщении министерства.

https://ria.ru/20210608/myaso-1736077313.html

https://ria.ru/20210604/tseny-1735569930.html

https://ria.ru/20210603/tseny-1735467652.html

https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html

https://ria.ru/20210601/tseny-1735076104.html

россия

чукотский автономный округ

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотский автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат), магаданская область, экономика