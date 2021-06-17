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В России создали новый коллиматорный прицел повышенной точности
В России создали новый коллиматорный прицел повышенной точности - РИА Новости, 17.06.2021
В России создали новый коллиматорный прицел повышенной точности
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") разработал новый коллиматорный прицел, обладающий... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:17
2021-06-17T15:17
ростех
нато
цнииточмаш
технологии
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") разработал новый коллиматорный прицел, обладающий повышенной точностью и рекордным временем работы без перезарядки, сообщает в четверг пресс-служба госкорпорации."ЦНИИточмаш в инициативном порядке разработал новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления. Изделие повысит точность стрельбы по движущимся целям, совместим с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений", - говорится в релизе.В современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется специальная метка – марка "точка", точность которой измеряется в долях градуса – угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы.В отличие от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты, ПКМ 75 имеет наименьшую марку "точку" размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции.Еще одна особенность ПКМ 75 – рекордное время непрерывной работы без замены элементов питания, превышающее 50 тысяч часов. Это первый отечественный прицел, который может использовать литиевые батареи повышенной емкости."Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", – рассказали в кластере вооружений "Ростеха".Данный прицел можно устанавливать на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением – планкой Пикатинни, в том числе на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа "Винторез", "Вал" и штурмовых автоматах.
https://ria.ru/20210615/granatomet-1737027860.html
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ростех, нато, цнииточмаш, технологии, безопасность
В России создали новый коллиматорный прицел повышенной точности
15:17 17.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время тактико-специальных учений
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЦНИИточмаш создал новый коллиматорный прицел, обладающий повышенной точностью без перезарядки

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") разработал новый коллиматорный прицел, обладающий повышенной точностью и рекордным временем работы без перезарядки, сообщает в четверг пресс-служба госкорпорации.
"ЦНИИточмаш в инициативном порядке разработал новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками точности и энергопотребления. Изделие повысит точность стрельбы по движущимся целям, совместим с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений", - говорится в релизе.
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В современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется специальная метка – марка "точка", точность которой измеряется в долях градуса – угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы.
В отличие от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты, ПКМ 75 имеет наименьшую марку "точку" размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции.
Еще одна особенность ПКМ 75 – рекордное время непрерывной работы без замены элементов питания, превышающее 50 тысяч часов. Это первый отечественный прицел, который может использовать литиевые батареи повышенной емкости.
"Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", – рассказали в кластере вооружений "Ростеха".
Данный прицел можно устанавливать на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением – планкой Пикатинни, в том числе на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа "Винторез", "Вал" и штурмовых автоматах.
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