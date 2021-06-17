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В Курганской области вынесли приговор мужчине, сжегшему внука в печи
В Курганской области вынесли приговор мужчине, сжегшему внука в печи - РИА Новости, 17.06.2021
В Курганской области вынесли приговор мужчине, сжегшему внука в печи
Курганский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя региона, который запер в раскаленной печи полуторагодовалого... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:02
2021-06-17T13:02
оренбургская область
мишкинский район
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя региона, который запер в раскаленной печи полуторагодовалого внука, отчего ребенок скончался, сообщила в четверг пресс-служба облсуда.По данным суда, 10 января в селе Бутырское Мишкинского района местному жителю в состоянии алкогольного опьянения оставили для присмотра внука. Мужчина посадил внука на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть падение и зная, что ребенок жив, он поместил его в раскаленную печь и запер печную задвижку. В результате ребенок скончался.Приговор в законную силу не вступил.
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оренбургская область, мишкинский район, происшествия
В Курганской области вынесли приговор мужчине, сжегшему внука в печи
13:02 17.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Курганской области вынесли приговор мужчине, который запер в печи своего маленького внука

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя региона, который запер в раскаленной печи полуторагодовалого внука, отчего ребенок скончался, сообщила в четверг пресс-служба облсуда.
По данным суда, 10 января в селе Бутырское Мишкинского района местному жителю в состоянии алкогольного опьянения оставили для присмотра внука. Мужчина посадил внука на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть падение и зная, что ребенок жив, он поместил его в раскаленную печь и запер печную задвижку. В результате ребенок скончался.
"Суд признал (местного жителя) виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), и назначил ему 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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Оренбургская областьМишкинский районПроисшествия
 
 
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