https://ria.ru/20210617/prigovor-1737356456.html
В Красноярске вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Красноярске вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 17.06.2021
В Красноярске вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Железнодорожный суд в Красноярске приговорил к шести годам колонии организатора ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T10:51
2021-06-17T10:51
2021-06-17T10:51
россия
свидетели иеговы
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Железнодорожный суд в Красноярске приговорил к шести годам колонии организатора ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает прокуратура края."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенного на территории Российской Федерации религиозного объединения). С учетом позиции стороны обвинения, а также данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок 3 года", - говорится в сообщении.В суде установили, что обвиняемый с 2017 по 2018 годы вел в крае активные действия для продолжения деятельности запрещенной судом и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, а также входящих в ее структуру местных религиозных организаций. В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, свидетели иеговы, красноярск, происшествия
В Красноярске вынесли приговор организатору ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Красноярске был приговорен к тюремному сроку
КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости.
Железнодорожный суд в Красноярске
приговорил к шести годам колонии организатора ячейки запрещенной в России
экстремистской организации "Свидетели Иеговы
"*, сообщает прокуратура края.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенного на территории Российской Федерации религиозного объединения). С учетом позиции стороны обвинения, а также данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок 3 года", - говорится в сообщении.
В суде установили, что обвиняемый с 2017 по 2018 годы вел в крае активные действия для продолжения деятельности запрещенной судом и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, а также входящих в ее структуру местных религиозных организаций. В ведомстве отметили, что приговор не вступил в законную силу.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.