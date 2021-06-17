https://ria.ru/20210617/posol-1737418510.html
Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США
Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США - РИА Новости, 17.06.2021
Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США
Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:43
2021-06-17T15:43
2021-06-17T15:56
саммит путина и байдена
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
москва
вашингтон (город)
политика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.Она добавила, что по всем вопросам, которые были обозначены президентом РФ в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, МИД начата активная проработка.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, москва, вашингтон (город), политика
Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США
15:43 17.06.2021 (обновлено: 15:56 17.06.2021)
МИД рассчитывает, что посол Антонов следующую рабочую неделю проведет уже в Вашингтоне