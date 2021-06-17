https://ria.ru/20210617/posol-1737418510.html

Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США

Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США - РИА Новости, 17.06.2021

Захарова назвала сроки возвращения российского посла в США

Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:43

2021-06-17T15:43

2021-06-17T15:56

саммит путина и байдена

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

москва

вашингтон (город)

политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе.Она добавила, что по всем вопросам, которые были обозначены президентом РФ в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, МИД начата активная проработка.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

москва

вашингтон (город)

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, москва, вашингтон (город), политика