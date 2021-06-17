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Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости
Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости - РИА Новости, 17.06.2021
Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости усиливать меры. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T21:58
2021-06-17T21:58
2021-06-17T22:10
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости усиливать меры."Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости
21:58 17.06.2021 (обновлено: 22:10 17.06.2021)
Глава Роспотребнадзора Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости