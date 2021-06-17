https://ria.ru/20210617/popova-1737491113.html

Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости

Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости - РИА Новости, 17.06.2021

Попова поручила ужесточать меры по COVID-19 в регионах при необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости усиливать меры. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T21:58

2021-06-17T21:58

2021-06-17T22:10

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519933_0:72:1842:1108_1920x0_80_0_0_ee74d4b66d705641f7b435c55622779d.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом, при необходимости усиливать меры."Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19