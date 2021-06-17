https://ria.ru/20210617/popova-1737459241.html

Попова обвинила россиян в пренебрежении санэпидтребованиями

Попова обвинила россиян в пренебрежении санэпидтребованиями - РИА Новости, 17.06.2021

Попова обвинила россиян в пренебрежении санэпидтребованиями

Активное трудоспособное население России напрочь пренебрегает санэпидтребованиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:23

2021-06-17T18:23

2021-06-17T18:54

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Активное трудоспособное население России напрочь пренебрегает санэпидтребованиями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах, это 18-29 лет и 30-49 лет. Активное трудоспособное население, имеющее большое количество коммуникаций, и, к сожалению, в последнее время это совершенно очевидно, напрочь пренебрегающее исполнением тех требований, которые мы прописывали в течение последних полутора лет", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20210617/koronavirus-1737453883.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество