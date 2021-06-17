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Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике - РИА Новости, 17.06.2021
Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
Команда и.о. премьера Армении Никола Пашиняна ведет антироссийскую политику, заявил в интервью РИА Новости бывший директор Службы национальной безопасности... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:15
2021-06-17T10:07
россия
никол пашинян
республиканская партия армении (рпа)
евразийский экономический союз
одкб
серж саргсян
в мире
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ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Команда и.о. премьера Армении Никола Пашиняна ведет антироссийскую политику, заявил в интервью РИА Новости бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, возглавляющий предвыборный список блока "Честь имею", участвующего во внеочередных парламентских выборах в республике.До прихода на пост премьера в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом."В последние три года команда Пашиняна методично портила отношения с Россией. И когда у нас была война, после этого они поняли, что Россия является нашим единственным союзником и благодаря усилиям России были приостановлены военные действия в Карабахе. Сейчас Пашинян и его команда пытаются показать, что они всегда были союзниками России, у них прекрасные отношения с Россией", - сказал Ванецян, отмечая, что это можно доказать только на деле.По его словам, было бы несправедливо говорить, что сам Пашинян сейчас ведет антироссийскую кампанию. Этим занимаются его сателлиты. "Да, силы, поддерживаемые Пашиняном, внутри страны ведут антироссийскую кампанию. Есть такое, и это просто недопустимо", - заявил Ванецян.В мае возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) и партия "Отечество" Ванецяна объявили о создании предвыборного блока "Честь имею" в преддверии назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборов. Предвыборный список блока возглавил бывший глава СНБ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html
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россия, никол пашинян, республиканская партия армении (рпа), евразийский экономический союз, одкб, серж саргсян, в мире
Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:15 17.06.2021 (обновлено: 10:07 17.06.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкЭкс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк

Экс-глава СНБ Армении Ванецян заявил, что команда Пашиняна проводит антироссийскую политику

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Команда и.о. премьера Армении Никола Пашиняна ведет антироссийскую политику, заявил в интервью РИА Новости бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, возглавляющий предвыборный список блока "Честь имею", участвующего во внеочередных парламентских выборах в республике.
До прихода на пост премьера в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.
Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 15:58
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
"В последние три года команда Пашиняна методично портила отношения с Россией. И когда у нас была война, после этого они поняли, что Россия является нашим единственным союзником и благодаря усилиям России были приостановлены военные действия в Карабахе. Сейчас Пашинян и его команда пытаются показать, что они всегда были союзниками России, у них прекрасные отношения с Россией", - сказал Ванецян, отмечая, что это можно доказать только на деле.
По его словам, было бы несправедливо говорить, что сам Пашинян сейчас ведет антироссийскую кампанию. Этим занимаются его сателлиты. "Да, силы, поддерживаемые Пашиняном, внутри страны ведут антироссийскую кампанию. Есть такое, и это просто недопустимо", - заявил Ванецян.
В мае возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) и партия "Отечество" Ванецяна объявили о создании предвыборного блока "Честь имею" в преддверии назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборов. Предвыборный список блока возглавил бывший глава СНБ.
Читайте полный текст интервью >>>
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 00:46
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину
 
РоссияНикол ПашинянРеспубликанская партия Армении (РПА)Евразийский экономический союзОДКБСерж СаргсянВ мире
 
 
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