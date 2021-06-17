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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210617/poety-1737360207.html
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные - РИА Новости, 17.06.2021
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:14
2021-06-17T11:14
культура
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новости культуры
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сергей есенин
александр пушкин
иосиф бродский
лермонтов
марина цветаева
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.По итогам опросов самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах признан Александр Пушкин. Второе место у Сергея Есенина, третье досталось Михаилу Лермонтову.Кроме того, в десятку самых читаемых также вошли Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Александр Блок.По информации ФСИН, больше всего осужденные и арестанты читают "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание" Пушкина; "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина; "Парус" и "Кавказ" Лермонтова.
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книги, новости культуры, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей есенин, александр пушкин, иосиф бродский, лермонтов, марина цветаева
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
11:14 17.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
По итогам опросов самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах признан Александр Пушкин. Второе место у Сергея Есенина, третье досталось Михаилу Лермонтову.
Кроме того, в десятку самых читаемых также вошли Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Александр Блок.
По информации ФСИН, больше всего осужденные и арестанты читают "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание" Пушкина; "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина; "Парус" и "Кавказ" Лермонтова.
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Назван самый популярный у россиян поэт
 
КультураКнигиНовости культурыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Сергей ЕсенинАлександр ПушкинИосиф БродскийЛермонтовМарина Цветаева
 
 
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