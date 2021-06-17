https://ria.ru/20210617/poety-1737360207.html
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные - РИА Новости, 17.06.2021
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:14
2021-06-17T11:14
2021-06-17T11:14
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.По итогам опросов самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах признан Александр Пушкин. Второе место у Сергея Есенина, третье досталось Михаилу Лермонтову.Кроме того, в десятку самых читаемых также вошли Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Александр Блок.По информации ФСИН, больше всего осужденные и арестанты читают "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание" Пушкина; "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина; "Парус" и "Кавказ" Лермонтова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей есенин, александр пушкин, иосиф бродский, лермонтов, марина цветаева
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
По итогам опросов самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах признан Александр Пушкин. Второе место у Сергея Есенина, третье досталось Михаилу Лермонтову.
Кроме того, в десятку самых читаемых также вошли Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Александр Блок.
По информации ФСИН, больше всего осужденные и арестанты читают "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание" Пушкина; "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина; "Парус" и "Кавказ" Лермонтова.