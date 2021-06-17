https://ria.ru/20210617/poety-1737360207.html

ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные

ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные - РИА Новости, 17.06.2021

ФСИН выяснила, каких поэтов любят заключенные

ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:14

2021-06-17T11:14

2021-06-17T11:14

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ФСИН России составила рейтинг самых любимых заключенными поэтов: в их число вошли Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей Есенин, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.По итогам опросов самым популярным поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах признан Александр Пушкин. Второе место у Сергея Есенина, третье досталось Михаилу Лермонтову.Кроме того, в десятку самых читаемых также вошли Владимир Высоцкий, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Александр Блок.По информации ФСИН, больше всего осужденные и арестанты читают "Сказку о царе Салтане", "У Лукоморья дуб зеленый", "Я помню чудное мгновенье", "Евгений Онегин", "Признание" Пушкина; "Письмо к женщине" и "Письмо матери" Есенина; "Парус" и "Кавказ" Лермонтова.

https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html

лермонтов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сергей есенин, александр пушкин, иосиф бродский, лермонтов, марина цветаева