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Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком"
Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком" - РИА Новости, 17.06.2021
Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком"
Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было, детального проговора не последовало, заявил... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:53
2021-06-17T11:53
2021-06-17T11:53
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было, детального проговора не последовало, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Про "Украину мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало", - заявил Песков в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос о том, что значили слова Путина об обсуждении Украины "мазком".На пресс-конференции по итогам встречи Путин заявил, что тема вступления Украины в НАТО в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом затрагивалась "мазком".
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, украина, в мире
Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком"
Пресс-секретарь президента России Песков объяснил слова Путина про обсуждение Украины "мазком"