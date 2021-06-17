https://ria.ru/20210617/peskov-1737362301.html

Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов

Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов - РИА Новости, 17.06.2021

Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:23

2021-06-17T11:23

2021-06-17T11:23

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россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции."Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

https://ria.ru/20210617/stipendiya-1737345560.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество