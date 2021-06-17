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https://ria.ru/20210617/peskov-1737362301.html
Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов
Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов - РИА Новости, 17.06.2021
Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T11:23
2021-06-17T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции."Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество
Песков поддержал идею о допуске на занятия лишь вакцинированных студентов
11:23 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в аудитории МГУ
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что поддерживает идею о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендации о допуске на занятия в вузы лишь вакцинированных студентов, но напомнил, что принцип необязательности вакцинирования сохраняется.
Ранее стало известно, что Совет ректоров Москвы и Московской области рекомендовал допускать к занятиям в вузах с 1 сентября лишь тех студентов, которые привились от новой коронавирусной инфекции.
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"Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
 
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