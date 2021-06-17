Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом в Женеве доброжелательной
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
"Он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает это очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной", — сообщил Путин.
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеру США Джо Байдену дадут работать, и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится.
"Я очень надеюсь, что не будет так, как было в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.