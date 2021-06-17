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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210617/peregovory-1737419338.html
Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной
Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной - РИА Новости, 17.06.2021
Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной
Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:46
2021-06-17T15:46
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеру США Джо Байдену дадут работать, и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится."Я очень надеюсь, что не будет так, как было в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управленияПервая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
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россия
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной
15:46 17.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом в Женеве доброжелательной

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

"Он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает это очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной", — сообщил Путин.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеру США Джо Байдену дадут работать, и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится.
"Я очень надеюсь, что не будет так, как было в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
15:18
Путин заявил, что образ Байдена в СМИ не соответствует действительности
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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