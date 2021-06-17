https://ria.ru/20210617/peregovory-1737419338.html

Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной

Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной - РИА Новости, 17.06.2021

Путин назвал обстановку на переговорах с Байденом доброжелательной

Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T15:46

2021-06-17T15:46

2021-06-17T15:46

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден делает все искусно, обстановка на переговорах была достаточно доброжелательной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеру США Джо Байдену дадут работать, и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится."Я очень надеюсь, что не будет так, как было в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать", - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управленияПервая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

https://ria.ru/20210617/bayden-1737412255.html

россия

женева (город)

сша

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире