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В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии
В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии - РИА Новости, 17.06.2021
В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии
Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T03:12
2021-06-17T03:12
2021-06-17T09:06
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета.При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.
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россия, пенсионный фонд рф, армия, общество
В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии
03:12 17.06.2021 (обновлено: 09:06 17.06.2021)
В ПФР сообщили, что срочная служба в армии учитывается в трудовом стаже
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России
(ПФР).
Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.
В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета.
При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов.
Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.