https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html

В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии

В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии - РИА Новости, 17.06.2021

В ПФР объяснили, как отразится на пенсии срочная служба в армии

Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T03:12

2021-06-17T03:12

2021-06-17T09:06

россия

пенсионный фонд рф

армия

общество

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, пояснили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа.В ПФР отметили, что в отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат.Индивидуальные пенсионные коэффициенты — показатель, от которого зависит размер выплат по старости. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, учитываемой для расчета.При назначении пенсии все начисленные коэффициенты складывают. Общий размер получается из фиксированной части и стоимости всех накопленных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривают каждый год.

https://ria.ru/20210525/vyplaty-1733797173.html

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россия, пенсионный фонд рф, армия, общество