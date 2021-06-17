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Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста
Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста - РИА Новости, 17.06.2021
Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста
Количество пациентов с коронавирусом в старшей возрастной группе россиян и число неблагоприятных эффектов у них стало ниже, кампания по вакцинации дает свой... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T18:45
2021-06-17T18:45
2021-06-17T18:45
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом в старшей возрастной группе россиян и число неблагоприятных эффектов у них стало ниже, кампания по вакцинации дает свой результат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Наш акцент на вакцинации пациентов возрастной категории старше 60 лет - то, что было рекомендовано правительством и медицинским сообществом - дал свой эффект. И мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - заявил Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он пояснил, что "вакцинальная кампания дает свой эффект"."Когда мы говорили, скажем, риски для пациентов, - ранее наши ученые изучали исходы, наблюдения, говорили о том, что тяжелый исход у лиц старше 80 лет наблюдается до 30% (случаев), то сегодня эта ситуация с вакцинацией значительно в этой возрастной категории улучшается", - добавил министр.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста
Министр здравоохранения Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 старшего возраста
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Количество пациентов с коронавирусом в старшей возрастной группе россиян и число неблагоприятных эффектов у них стало ниже, кампания по вакцинации дает свой результат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"Наш акцент на вакцинации пациентов возрастной категории старше 60 лет - то, что было рекомендовано правительством и медицинским сообществом - дал свой эффект. И мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - заявил Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он пояснил, что "вакцинальная кампания дает свой эффект".
"Когда мы говорили, скажем, риски для пациентов, - ранее наши ученые изучали исходы, наблюдения, говорили о том, что тяжелый исход у лиц старше 80 лет наблюдается до 30% (случаев), то сегодня эта ситуация с вакцинацией значительно в этой возрастной категории улучшается", - добавил министр.