https://ria.ru/20210617/patsienty-1737465010.html

Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста

Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста - РИА Новости, 17.06.2021

Мурашко заявил о снижении числа больных COVID-19 старшего возраста

Количество пациентов с коронавирусом в старшей возрастной группе россиян и число неблагоприятных эффектов у них стало ниже, кампания по вакцинации дает свой... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T18:45

2021-06-17T18:45

2021-06-17T18:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом в старшей возрастной группе россиян и число неблагоприятных эффектов у них стало ниже, кампания по вакцинации дает свой результат, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Наш акцент на вакцинации пациентов возрастной категории старше 60 лет - то, что было рекомендовано правительством и медицинским сообществом - дал свой эффект. И мы видим, что сейчас количество пациентов старшей возрастной группы и неблагоприятные исходы у них значительно ниже, чем было в предыдущий период", - заявил Мурашко в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он пояснил, что "вакцинальная кампания дает свой эффект"."Когда мы говорили, скажем, риски для пациентов, - ранее наши ученые изучали исходы, наблюдения, говорили о том, что тяжелый исход у лиц старше 80 лет наблюдается до 30% (случаев), то сегодня эта ситуация с вакцинацией значительно в этой возрастной категории улучшается", - добавил министр.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество