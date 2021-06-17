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Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге
Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге - РИА Новости, 17.06.2021
Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге
С каждым днем солнечная активность увеличивается, как правильно ухаживать за кожей, если вы получили солнечный ожог, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T04:10
2021-06-17T04:10
2021-06-17T04:10
станислав арканников
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. С каждым днем солнечная активность увеличивается, как правильно ухаживать за кожей, если вы получили солнечный ожог, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.Стремление загореть побыстрее и посильнее часто оборачивается солнечными ожогами. Чтобы их избежать, нужно пользоваться специальными защитными кремами и стараться бывать на солнце только тогда, когда оно не очень активно: утром до 10-11 часов и вечером после 17, рассказал врач. Он объяснил как действовать, если кожа все же обгорела, покраснела, появились болезненные ощущения.Существует определенный алгоритм спасения от солнечного ожога, рассказал врач.Следующий шаг – холодный душ, который нужно принять при первой же возможности. Вода, температура которой должна быть примерно 20 градусов, поможет снять раздражение, успокоит кожу, снизит температуру тела, остановит само развитие ожога. При этом нужно избегать сильных струй, чтобы еще больше не травмировать кожу, пояснил врач. Он добавил, что если боль от ожога не проходит, можно принять какой-нибудь обезболивающий препарат."К болевым ощущениям могут добавиться жжение, покалывание, которые можно устранить только медицинскими препаратами. Самое простое для снятия боли – это парацетамол либо ибупрофен", – отметил Станислав Арканников. По его словам, еще один обязательный пункт – увлажнение кожи, причем не сметаной или кефиром, а специальными увлажняющими кремами, желательно с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и пантенолом."При ожогах ни в коем случае нельзя применять спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие вещества, как кефир или сметана, это может пагубно сказаться на качестве самой кожи – она состарится при воздействии таких веществ при ожоге", – сказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.Он добавил, что когда пройдет покраснение, жжение и другие болезненные ощущения, можно будет опять загорать, но соблюдая все меры предосторожности.
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станислав арканников, россия, ожоги, здоровье - общество, общество
Врач рассказал, что делать при солнечном ожоге
Врач перечислил порядок действий при солнечном ожоге
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
С каждым днем солнечная активность увеличивается, как правильно ухаживать за кожей, если вы получили солнечный ожог, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников
.
Стремление загореть побыстрее и посильнее часто оборачивается солнечными ожогами. Чтобы их избежать, нужно пользоваться специальными защитными кремами и стараться бывать на солнце только тогда, когда оно не очень активно: утром до 10-11 часов и вечером после 17, рассказал врач. Он объяснил как действовать, если кожа все же обгорела, покраснела, появились болезненные ощущения.
Существует определенный алгоритм спасения от солнечного ожога, рассказал врач.
"Самое первое – вы должны убежать от солнца, причем убежать не просто под навес, потому что там будет воздух той же температуры, и это пагубно воздействует на кожу в этой ситуации, а бежать в закрытое от солнца помещение, где температура будет ниже. Если нет такой возможности, необходимо накрыться одеждой, которая максимально защитит от ультрафиолета, в идеале это будет хлопковая одежда и желательно смочить ее в холодной воде", – сказал Станислав Арканников.
Следующий шаг – холодный душ, который нужно принять при первой же возможности. Вода, температура которой должна быть примерно 20 градусов, поможет снять раздражение, успокоит кожу, снизит температуру тела, остановит само развитие ожога. При этом нужно избегать сильных струй, чтобы еще больше не травмировать кожу, пояснил врач. Он добавил, что если боль от ожога не проходит, можно принять какой-нибудь обезболивающий препарат.
"К болевым ощущениям могут добавиться жжение, покалывание, которые можно устранить только медицинскими препаратами. Самое простое для снятия боли – это парацетамол либо ибупрофен", – отметил Станислав Арканников.
По его словам, еще один обязательный пункт – увлажнение кожи, причем не сметаной или кефиром, а специальными увлажняющими кремами, желательно с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ и пантенолом.
"При ожогах ни в коем случае нельзя применять спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие вещества, как кефир или сметана, это может пагубно сказаться на качестве самой кожи – она состарится при воздействии таких веществ при ожоге", – сказал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что когда пройдет покраснение, жжение и другие болезненные ощущения, можно будет опять загорать, но соблюдая все меры предосторожности.