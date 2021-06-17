Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210617/ovoschi-1737449248.html
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть - РИА Новости, 17.06.2021
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть
Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:52
2021-06-17T17:52
липецкая область
россия
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154860/33/1548603330_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c33dbfea7b647a4696da66da169db40f.jpg
ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 68,8 тысячи тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай тепличных огурцов составил 44,3 тысячи тонн (+2,7 %), томатов – 40,7 тысячи тонн (+60,1%). Возрос и сбор салата - культуры, которую аграрии региона начали выращивать в этом году.Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли растениеводства России. На протяжении последних лет производство овощей закрытого грунта динамично растёт – в прошлом году аграрии собрали рекордные 1,37 миллионов тонн. Вклад липецких аграриев в общий урожай в 2020 году составил 146,4 тысячи тонн. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам текущего года. Прогнозируется, что урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html
россия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154860/33/1548603330_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_29063180426da42120f77ff280eca429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область

В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть

17:52 17.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВыращивание томатов
Выращивание томатов - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 68,8 тысячи тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, урожай тепличных огурцов составил 44,3 тысячи тонн (+2,7 %), томатов – 40,7 тысячи тонн (+60,1%). Возрос и сбор салата - культуры, которую аграрии региона начали выращивать в этом году.
Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли растениеводства России. На протяжении последних лет производство овощей закрытого грунта динамично растёт – в прошлом году аграрии собрали рекордные 1,37 миллионов тонн. Вклад липецких аграриев в общий урожай в 2020 году составил 146,4 тысячи тонн. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам текущего года. Прогнозируется, что урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн.
"Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", – сказал Артамонов.
Липецкие спортсмены, ставшие призерами чемпионата мира по рукопашному бою в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 15:48Липецкая область
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою
 
Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Липецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния