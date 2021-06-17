https://ria.ru/20210617/ovoschi-1737449248.html

В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть

В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть - РИА Новости, 17.06.2021

В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть

Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T17:52

2021-06-17T17:52

2021-06-17T17:52

липецкая область

россия

игорь артамонов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 68,8 тысячи тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай тепличных огурцов составил 44,3 тысячи тонн (+2,7 %), томатов – 40,7 тысячи тонн (+60,1%). Возрос и сбор салата - культуры, которую аграрии региона начали выращивать в этом году.Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли растениеводства России. На протяжении последних лет производство овощей закрытого грунта динамично растёт – в прошлом году аграрии собрали рекордные 1,37 миллионов тонн. Вклад липецких аграриев в общий урожай в 2020 году составил 146,4 тысячи тонн. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам текущего года. Прогнозируется, что урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html

россия

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область