https://ria.ru/20210617/ovoschi-1737449248.html
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть - РИА Новости, 17.06.2021
В Липецкой области производство тепличных овощей увеличилось на четверть
Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T17:52
2021-06-17T17:52
2021-06-17T17:52
липецкая область
россия
игорь артамонов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154860/33/1548603330_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c33dbfea7b647a4696da66da169db40f.jpg
ЛИПЕЦК, 17 июн – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали с начала года в теплицах с круглогодичным циклом выращивания 85,2 тысячи тонн овощей и зелёных культур, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было получено 68,8 тысячи тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай тепличных огурцов составил 44,3 тысячи тонн (+2,7 %), томатов – 40,7 тысячи тонн (+60,1%). Возрос и сбор салата - культуры, которую аграрии региона начали выращивать в этом году.Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли растениеводства России. На протяжении последних лет производство овощей закрытого грунта динамично растёт – в прошлом году аграрии собрали рекордные 1,37 миллионов тонн. Вклад липецких аграриев в общий урожай в 2020 году составил 146,4 тысячи тонн. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам текущего года. Прогнозируется, что урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий даёт отличные результаты", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154860/33/1548603330_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_29063180426da42120f77ff280eca429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь артамонов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), липецкая область