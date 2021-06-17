https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично" - РИА Новости, 17.06.2021
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:14
2021-06-17T16:14
2021-06-17T16:14
россия
свердловская область
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152453/87/1524538773_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02b5276eaab384def2e1951bc77076e2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной комиссии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования и молодежной политики.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили". Минобразования региона начало проверку инцидента с аттестацией студента."На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично". В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210616/otsenka-1737211123.html
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152453/87/1524538773_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_422b7deb78fac075b4a2067d1e5526a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, образование - общество, общество
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
После заседания апелляционной комиссии снижение оценки за цвет волос было аннулировано