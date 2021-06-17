Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично" - РИА Новости, 17.06.2021
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:14
2021-06-17T16:14
россия
свердловская область
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152453/87/1524538773_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_02b5276eaab384def2e1951bc77076e2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной комиссии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования и молодежной политики.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили". Минобразования региона начало проверку инцидента с аттестацией студента."На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично". В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210616/otsenka-1737211123.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152453/87/1524538773_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_422b7deb78fac075b4a2067d1e5526a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, свердловская область, образование - общество, общество
Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"
16:14 17.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты во время тестирования
Студенты во время тестирования - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

После заседания апелляционной комиссии снижение оценки за цвет волос было аннулировано

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной комиссии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования и молодежной политики.
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 13:21
На Урале выяснят, занижали ли оценку за диплом студенту из-за цвета волос
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили". Минобразования региона начало проверку инцидента с аттестацией студента.
"На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично". В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - сказала собеседница агентства.
 
РоссияСвердловская областьОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния