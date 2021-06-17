https://ria.ru/20210617/otsenka-1737424574.html

Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"

Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично" - РИА Новости, 17.06.2021

Студенту, которому занизили оценку из-за цвета волос, поставили "отлично"

Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:14

2021-06-17T16:14

2021-06-17T16:14

россия

свердловская область

образование - общество

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Студенту в Свердловской области, которому ранее снизили оценку за дипломную работу из-за цвета волос, поставили "отлично" после заседания апелляционной комиссии, сообщили РИА Новости в региональном министерстве образования и молодежной политики.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором преподаватели УПК ставят студенту за дипломную работу четверку, объясняя, что "защита была хорошая, но цветные волосы все испортили". Минобразования региона начало проверку инцидента с аттестацией студента."На заседании апелляционной комиссии было принято решение об изменении оценки на "отлично". В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого. Таким образом, решение комиссии было признано некорректным и пересмотрено", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210616/otsenka-1737211123.html

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свердловская область

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россия, свердловская область, образование - общество, общество