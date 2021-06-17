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СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена
СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена
Белый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T02:55
2021-06-17T09:34
аманда слоат
россия
андрей ермак
дмитрий кулеба
сергей лавров
мид украины
владимир зеленский
москва
вашингтон (город)
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Советник Байдена отказался общаться с главой офиса Зеленского
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Белый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источники.По данным портала, Ермак попытался пообщаться с Салливаном в минувший понедельник. Однако, как утверждается, в офисе американского политика взамен Салливана предложили связать Ермака с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Амандой Слоат.В итоге глава офиса Владимира Зеленского отказался от разговора и распорядился перевести звонок на одного из своих заместителей, что, как утверждают источники, неприятно удивило американскую сторону. Ранее в схожую ситуацию попал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров не ответил на его телефонный звонок. Источник РИА Новости пояснил, что в тот момент глава МИД России отсутствовал в Москве. При этом вопрос, по которому звонил Кулеба, не касался двусторонних отношений, а относился к компетенции контактной группы по урегулированию в Донбассе.
https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html
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аманда слоат, россия, андрей ермак, дмитрий кулеба, сергей лавров, мид украины, владимир зеленский, москва, вашингтон (город), сша, в мире
СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена
02:55 17.06.2021 (обновлено: 09:34 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

СМИ: главе офиса Зеленского Ермаку отказали в общении с советником Джо Байдена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Белый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источники.
По данным портала, Ермак попытался пообщаться с Салливаном в минувший понедельник. Однако, как утверждается, в офисе американского политика взамен Салливана предложили связать Ермака с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Амандой Слоат.
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В итоге глава офиса Владимира Зеленского отказался от разговора и распорядился перевести звонок на одного из своих заместителей, что, как утверждают источники, неприятно удивило американскую сторону.
Ранее в схожую ситуацию попал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров не ответил на его телефонный звонок. Источник РИА Новости пояснил, что в тот момент глава МИД России отсутствовал в Москве. При этом вопрос, по которому звонил Кулеба, не касался двусторонних отношений, а относился к компетенции контактной группы по урегулированию в Донбассе.
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