https://ria.ru/20210617/otkaz-1737334183.html

СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена

СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

СМИ: главу офиса Зеленского отказались соединить с советником Байдена

Белый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:55

2021-06-17T02:55

2021-06-17T09:34

аманда слоат

россия

андрей ермак

дмитрий кулеба

сергей лавров

мид украины

владимир зеленский

москва

вашингтон (город)

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Советник Байдена отказался общаться с главой офиса Зеленского

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Белый дом отказался соединить по телефону главу офиса президента Украины Андрея Ермака с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, пишет интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источники.По данным портала, Ермак попытался пообщаться с Салливаном в минувший понедельник. Однако, как утверждается, в офисе американского политика взамен Салливана предложили связать Ермака с чиновником более низкого ранга — старшим директором по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Амандой Слоат.В итоге глава офиса Владимира Зеленского отказался от разговора и распорядился перевести звонок на одного из своих заместителей, что, как утверждают источники, неприятно удивило американскую сторону. Ранее в схожую ситуацию попал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который пожаловался, что российский коллега Сергей Лавров не ответил на его телефонный звонок. Источник РИА Новости пояснил, что в тот момент глава МИД России отсутствовал в Москве. При этом вопрос, по которому звонил Кулеба, не касался двусторонних отношений, а относился к компетенции контактной группы по урегулированию в Донбассе.

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html

https://ria.ru/20210614/obmen-1736989026.html

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