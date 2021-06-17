https://ria.ru/20210617/otechnost-1737333255.html

Россиянам рассказали, как бороться с утренней отечностью

Россиянам рассказали, как бороться с утренней отечностью - РИА Новости, 17.06.2021

Россиянам рассказали, как бороться с утренней отечностью

Многие хоть раз в жизни просыпались утром с опухшим лицом. Как не допустить отеков и избавиться от них в случае их появления, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T02:09

2021-06-17T02:09

2021-06-17T02:09

лицо

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Многие хоть раз в жизни просыпались утром с опухшим лицом. Как не допустить отеков и избавиться от них в случае их появления, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, косметолог, научный руководитель ЦЭМ "Чистые пруды" Алиса Шарова.Появление утренних отеков связано со свойством жировой клетчатки кожи накапливать жидкость, пояснила она. Особенно активно идет этот процесс, когда человек находится в горизонтальном положении. Чаще всего отеки появляются в области глаз и век, и в некоторых случаях они могут быть сигналом о проблемах со здоровьем. Если у вас никогда не было отеков и они вдруг появились, нужно проверить сердечно-сосудистую систему и почки, предупредила Алиса Шарова.По словам медика, жара тоже может стать причиной появления отеков, так как мы начинаем пить больше жидкости, а высокая температура заставляет организм запасать воду.Чтобы избежать отеков, в любом случае следует придерживаться здорового образа жизни и правильного питания, подчеркнула врач."Основные рекомендации, в первую очередь, по образу жизни: алкоголь, соленая, острая, пряная пища на ночь будут способствовать удержанию жидкости и усилению отечности. Не стоит на ночь есть селедку, пить в большом количестве алкоголь – утром лицо будет выглядеть несвежим", – добавила Алиса Шарова.Косметолог рассказала, что устранению утренних отеков помогает умывание ледяной водой и охлажденными специальными косметическими средствами. А вот лед лучше не использовать."Чистым льдом лучше не протирать лицо, он может травмировать кожу. Лучше это делать охлажденными патчами. Можно использовать различные сыворотки, специальные противоотечные косметические средства, которые хранят в холодильнике. Можно делать ручной массаж лица, чтобы быстрее убрать жидкость. Если речь о профессиональном уходе, косметологи могут назначить курс аппаратных процедур, которые при прохождении курса на какое-то время дадут улучшение состояния", – сказала Алиса Шарова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210416/litso-1728503727.html

https://rsport.ria.ru/20210408/otek-1727275217.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лицо, здоровье - общество, общество