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Туризм
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Россияне рассказали, где их дети будут отдыхать этим летом
Россияне рассказали, где их дети будут отдыхать этим летом - РИА Новости, 17.06.2021
Россияне рассказали, где их дети будут отдыхать этим летом
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют отправить детей этим летом на отдых, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:19
2021-06-17T19:19
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новости - туризм
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют отправить детей этим летом на отдых, сообщает Туту.ру. В опросе приняли участие 1 500 человек. Треть респондентов сказали, что их дети будут играть во дворе с друзьями или проводить время как-то иначе, но дома.Следующий по популярности вариант летнего досуга — у бабушки с дедушкой в деревне или на даче. Такой сценарий выбрали 28 процентов опрошенных.В лагерь в России своих детей отправят семь процентов участников исследования, а в лагерь за границу — три процента респондентов.На путешествия всей семьей настроены 14 процентов опрошенных. Еще 15 процентов планируют в течение лета скомбинировать несколько вариантов отдыха.
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отдых, россия, туризм, туту.ру, детский отдых, туристы, новости - туризм

Россияне рассказали, где их дети будут отдыхать этим летом

19:19 17.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети занимаются футболом во Всероссийском детском центре "Орлёнок"
Дети занимаются футболом во Всероссийском детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют отправить детей этим летом на отдых, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 1 500 человек. Треть респондентов сказали, что их дети будут играть во дворе с друзьями или проводить время как-то иначе, но дома.
Следующий по популярности вариант летнего досуга — у бабушки с дедушкой в деревне или на даче. Такой сценарий выбрали 28 процентов опрошенных.
В лагерь в России своих детей отправят семь процентов участников исследования, а в лагерь за границу — три процента респондентов.
На путешествия всей семьей настроены 14 процентов опрошенных. Еще 15 процентов планируют в течение лета скомбинировать несколько вариантов отдыха.
Подростки с вещами перед заездом в лагерь Артек в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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