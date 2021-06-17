https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737407654.html

Росгвардия разработает систему контроля за оборотом оружия

Росгвардия разработает систему контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 17.06.2021

Росгвардия разработает систему контроля за оборотом оружия

Росгвардия разрабатывает электронную систему контроля оборота оружия и управления охранными услугами, чтобы свести все данные из отрасли в единую систему,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T14:57

2021-06-17T14:57

2021-06-17T14:57

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

оружие

общество

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Росгвардия разрабатывает электронную систему контроля оборота оружия и управления охранными услугами, чтобы свести все данные из отрасли в единую систему, следует из данных госзакупок и ответа ведомства на запрос РИА Новости.Целью создания системы названо слежение за жизненным циклом единицы оружия от а до я: от производства, перемещения, купли-продажи до утилизации или покидания границ России.Платформа призвана стать единым информационным пространством для участников рынка, упростить процедуры, дать доступ оружейным заводам, стрелковым клубам, ЧОПам и оружейным магазинам к единой базе данных учета оружия. Кроме того, предполагается автоматически уведомлять Росгвардию о продаже оружия тому или иному человеку.В документах на госзакупках речь идет о стоимости в 305,6 миллиона рублей, однако, как пояснили в Росгвардии, это лишь один из этапов создания системы.Судя по ответу ведомства на запрос РИА Новости, платформа создается в рамках национальной программы "Цифровая экономика" на базе российских технологий обработки big data с декабря 2019 года."Целью работы является создание единой информационной платформы для всех участников сферы оборота оружия и охранных услуг, информация от которых, поступая в систему, позволит проследить весь жизненный цикл единицы оружия от его производства, последующего перемещения, хранения, купли-продажи до утилизации или вывоза за пределы Российской Федерации", - говорится в ответе.Работы ведутся поэтапно, а объявленный ныне конкурс на четвертую очередь системы предусматривает опытную эксплуатацию разработанных в предыдущие очереди проектных решений, пояснили в Росгвардии.При этом работы второй и третьей очередей, предусмотренные действующим госконтрактом, до настоящего времени не завершены исполнителем "по не зависящим от Росгвардии причинам".В связи с этим Росгвардия реализует "комплекс мероприятий, включая применение к исполнителю соответствующих мер гражданско-правовой ответственности, направленный на скорейшее завершение и приемку работ".Заказчик ожидает завершения работ по четвертой очереди к 1 декабря 2022 года. Когда система должна полноценно заработать, не сообщается.Особую актуальность тема контроля за оборотом оружия получила в связи с майской трагедией в Казани, где 19-летний юноша убил 9 человек и ранил еще 24 в местной гимназии.После этого массового убийства президент Владимир Путин поручил ужесточить законы в сфере, и Госдума уже приняла в третьем чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие и повышающий возраст для покупки охотничьего и некоторых видов оружия самообороны с 18 до 21 года.

https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737395206.html

https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html

https://ria.ru/20210517/oruzhie-1732690300.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оружие, общество