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Юрист раскритиковал поправки в оружейные законы России
Юрист раскритиковал поправки в оружейные законы России - РИА Новости, 17.06.2021
Юрист раскритиковал поправки в оружейные законы России
Принятые Госдумой в третьем чтении поправки в законодательство об оружии вряд ли смогут предотвратить преступления, наподобие трагедии в Казани, но, возможно,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:58
2021-06-17T13:58
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
оружие
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принятые Госдумой в третьем чтении поправки в законодательство об оружии вряд ли смогут предотвратить преступления, наподобие трагедии в Казани, но, возможно, негативно повлияют на рынок гражданского оружия.Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил юрист, один из авторов поправок в ФЗ "Об оружии", разрешающих охотникам и стрелкам самостоятельно снаряжать патроны для личного использования ("закон о релоудинге"), Муслим Шейхов."То, что в этот закон внесено, никак не повлияет на безопасность общества. Я не устану повторять один простой тезис – если преступник хочет совершить преступление – он обязательно его совершит. Он найдет повод и обязательно найдет оружие для совершения этого преступления", - сказал Шейхов.При этом он отметил положительный эффект цифровизации: теперь вся информация "о том какое, где кто купил оружие, а также как и где его хранят" будет сведена воедино в государстве. Но есть в поправках, на взгляд юриста, и ряд узких мест."Эти поправки на сегодняшний день создают весьма негативный прецедент, поскольку ведены понятия, которые введены сейчас в закон, не соответствуют действующим ГОСТам по оружию в части определения нарезного и гладкоствольного оружия, а также в части упоминания, что такое переделка оружия. Фактически, все эти поправки могут весьма расширить круг граждан, у которых можно изъять оружие и которых можно привлечь к административной и даже уголовной ответственности", - полагает Шейхов.По мнению юриста, обновленное законодательство может ударить по производителям гражданского оружия."У нас идет ущерб производителя, с переведением "Ланкастеров" и "Парадоксов" [охотничьи карабины] и приравниванием их к нарезному оружию, спрос на это оружие упадет катастрофически", - прогнозирует эксперт.После майской трагедии в Казани, где 19-летний юноша убил 9 человек и ранил еще 24 в местной гимназии, президент Владимир Путин поручил ужесточить законы в области оборота оружия.В итоге накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие и повышающий возраст для покупки охотничьего и некоторых видов оружия самообороны с 18 до 21 года.Кроме того, помимо прочего, теперь лицензия на оружие будет аннулирваться, если владелец не представит его представителям власти в нужное время для осмотра или же не даст доступ к местам его хранения. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.
https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html
https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html
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60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, оружие, общество
Юрист раскритиковал поправки в оружейные законы России
13:58 17.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Юрист Муслим Шейхов заявил, что поправки в оружейные законы России не остановят преступников

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Принятые Госдумой в третьем чтении поправки в законодательство об оружии вряд ли смогут предотвратить преступления, наподобие трагедии в Казани, но, возможно, негативно повлияют на рынок гражданского оружия.
Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил юрист, один из авторов поправок в ФЗ "Об оружии", разрешающих охотникам и стрелкам самостоятельно снаряжать патроны для личного использования ("закон о релоудинге"), Муслим Шейхов.
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"То, что в этот закон внесено, никак не повлияет на безопасность общества. Я не устану повторять один простой тезис – если преступник хочет совершить преступление – он обязательно его совершит. Он найдет повод и обязательно найдет оружие для совершения этого преступления", - сказал Шейхов.
При этом он отметил положительный эффект цифровизации: теперь вся информация "о том какое, где кто купил оружие, а также как и где его хранят" будет сведена воедино в государстве. Но есть в поправках, на взгляд юриста, и ряд узких мест.
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"Эти поправки на сегодняшний день создают весьма негативный прецедент, поскольку ведены понятия, которые введены сейчас в закон, не соответствуют действующим ГОСТам по оружию в части определения нарезного и гладкоствольного оружия, а также в части упоминания, что такое переделка оружия. Фактически, все эти поправки могут весьма расширить круг граждан, у которых можно изъять оружие и которых можно привлечь к административной и даже уголовной ответственности", - полагает Шейхов.
По мнению юриста, обновленное законодательство может ударить по производителям гражданского оружия.
"У нас идет ущерб производителя, с переведением "Ланкастеров" и "Парадоксов" [охотничьи карабины] и приравниванием их к нарезному оружию, спрос на это оружие упадет катастрофически", - прогнозирует эксперт.
После майской трагедии в Казани, где 19-летний юноша убил 9 человек и ранил еще 24 в местной гимназии, президент Владимир Путин поручил ужесточить законы в области оборота оружия.
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В итоге накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие и повышающий возраст для покупки охотничьего и некоторых видов оружия самообороны с 18 до 21 года.
Кроме того, помимо прочего, теперь лицензия на оружие будет аннулирваться, если владелец не представит его представителям власти в нужное время для осмотра или же не даст доступ к местам его хранения. Запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФОружиеОбщество
 
 
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