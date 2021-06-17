Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html
Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена
Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021
Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T19:41
2021-06-17T19:41
россия
антониу гутерреш
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148883/68/1488836801_0:0:3844:2163_1920x0_80_0_0_3a91c6c249f76a8d8d456ff51306f34a.jpg
ООН, 17 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и надеется, что оно повлечет сокращение ядерных арсеналов, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик."Генсек ООН приветствует совместное заявление о стратегической стабильности, принятое президентами РФ и США вслед за вчерашним саммитом в Женеве, в особенности подтверждение ими принципов, заключающихся в том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана", - сказал Дюжаррик.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210616/dialog-1737326313.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148883/68/1488836801_151:0:3694:2657_1920x0_80_0_0_02a68938fe422079a2132614c290a4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антониу гутерреш, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена
19:41 17.06.2021
 
© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© AP Photo / dpa/Matthias Balk

Генсек ООН надеется, что встреча Путина и Байдена повлечет сокращение ядерных арсеналов

Читать ria.ru в
ООН, 17 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и надеется, что оно повлечет сокращение ядерных арсеналов, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН приветствует совместное заявление о стратегической стабильности, принятое президентами РФ и США вслед за вчерашним саммитом в Женеве, в особенности подтверждение ими принципов, заключающихся в том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана", - сказал Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш также приветствует намерение Москвы и Вашингтона вступить в интегрированный двусторонний диалог по стратегической стабильности. "Он надеется, что это приведет к конкретным мерам по контролю над вооружениями, в том числе к дальнейшему сокращению объемов крупнейших в мире ядерных арсеналов", - подчеркнул Дюжаррик.

Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:21Саммит Путина и Байдена
Рябков рассказал о работе с США по вопросу стратегической стабильности
Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
 
РоссияАнтониу ГутеррешДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске произошел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
03:51Роспотребнадзор создаст единую базу данных о мутациях коронавируса
Лента новостейМолния