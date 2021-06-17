Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена
© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
Генсек ООН надеется, что встреча Путина и Байдена повлечет сокращение ядерных арсеналов
ООН, 17 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и надеется, что оно повлечет сокращение ядерных арсеналов, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН приветствует совместное заявление о стратегической стабильности, принятое президентами РФ и США вслед за вчерашним саммитом в Женеве, в особенности подтверждение ими принципов, заключающихся в том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана", - сказал Дюжаррик.
По его словам, Гутерреш также приветствует намерение Москвы и Вашингтона вступить в интегрированный двусторонний диалог по стратегической стабильности. "Он надеется, что это приведет к конкретным мерам по контролю над вооружениями, в том числе к дальнейшему сокращению объемов крупнейших в мире ядерных арсеналов", - подчеркнул Дюжаррик.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.
Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.