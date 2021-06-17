https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html

Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена

Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена - РИА Новости, 17.06.2021

Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:41

2021-06-17T19:41

2021-06-17T19:41

россия

антониу гутерреш

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ООН, 17 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие совместного заявления по стратегической стабильности президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом и надеется, что оно повлечет сокращение ядерных арсеналов, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик."Генсек ООН приветствует совместное заявление о стратегической стабильности, принятое президентами РФ и США вслед за вчерашним саммитом в Женеве, в особенности подтверждение ими принципов, заключающихся в том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана", - сказал Дюжаррик.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/dialog-1737326313.html

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россия, антониу гутерреш, джо байден, владимир путин, сша, в мире