https://ria.ru/20210617/omsk-1737347564.html

Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми

Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми - РИА Новости, 17.06.2021

Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми

Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде,... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T09:46

2021-06-17T09:46

2021-06-17T09:49

омская область

происшествия

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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Мужчина обвиняется в том, что в период с 1 по 10 мая 2020 года в селе Знаменское совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки, проживавшей по соседству. Также он обвиняется в совершении аналогичных действий в отношении трех соседских девочек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.По данным собеседника агентства, 33-летний местный житель ранее не был судим, у него есть ребенок. Пострадавшие дети приходили играть с его ребенком во двор.Знаменский районный суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html

омская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, происшествия