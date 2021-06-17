https://ria.ru/20210617/omsk-1737347564.html
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми - РИА Новости, 17.06.2021
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:46
2021-06-17T09:46
2021-06-17T09:49
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Мужчина обвиняется в том, что в период с 1 по 10 мая 2020 года в селе Знаменское совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки, проживавшей по соседству. Также он обвиняется в совершении аналогичных действий в отношении трех соседских девочек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.По данным собеседника агентства, 33-летний местный житель ранее не был судим, у него есть ребенок. Пострадавшие дети приходили играть с его ребенком во двор.Знаменский районный суд заключил мужчину под стражу на два месяца.
https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, происшествия
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
09:46 17.06.2021 (обновлено: 09:49 17.06.2021)
Жителя Омской области арестовали по подозрению в насилии над четырьмя соседскими детьми