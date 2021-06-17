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Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми - РИА Новости, 17.06.2021
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде,... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T09:46
2021-06-17T09:49
омская область
происшествия
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ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Мужчина обвиняется в том, что в период с 1 по 10 мая 2020 года в селе Знаменское совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки, проживавшей по соседству. Также он обвиняется в совершении аналогичных действий в отношении трех соседских девочек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.По данным собеседника агентства, 33-летний местный житель ранее не был судим, у него есть ребенок. Пострадавшие дети приходили играть с его ребенком во двор.Знаменский районный суд заключил мужчину под стражу на два месяца.
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омская область, происшествия
Жителя Омской области заподозрили в насилии над соседскими детьми
09:46 17.06.2021 (обновлено: 09:49 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Жителя Омской области арестовали по подозрению в насилии над четырьмя соседскими детьми

Читать ria.ru в
ОМСК, 17 июн - РИА Новости. Житель села Знаменское Омской области подозревается в насилии над семилетней девочкой, живущей по соседству, и ещё тремя детьми, его взяли под стражу в суде, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Мужчина обвиняется в том, что в период с 1 по 10 мая 2020 года в селе Знаменское совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней девочки, проживавшей по соседству. Также он обвиняется в совершении аналогичных действий в отношении трех соседских девочек", - рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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По данным собеседника агентства, 33-летний местный житель ранее не был судим, у него есть ребенок. Пострадавшие дети приходили играть с его ребенком во двор.
Знаменский районный суд заключил мужчину под стражу на два месяца.
 
Омская областьПроисшествия
 
 
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