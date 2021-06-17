https://ria.ru/20210617/olen-1737393816.html

На Таймыре посчитают численность дикого северного оленя

На Таймыре посчитают численность дикого северного оленя - РИА Новости, 17.06.2021

На Таймыре посчитают численность дикого северного оленя

Специалисты впервые с 2014 года проведут авиаучет численности популяции дикого северного оленя на территории Таймыра, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:51

2021-06-17T13:51

2021-06-17T13:51

евразия

таймыр

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 17 июн - РИА Новости. Специалисты впервые с 2014 года проведут авиаучет численности популяции дикого северного оленя на территории Таймыра, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.По данным пресс-службы, в последний раз работы по оценке состояния и территориального размещения таймырской популяции дикого северного оленя проходили в 2009-м и 2013-2014 годах."На Таймыре авиаучет начнется 5 июля. В течение месяца специалисты Центральносибирского заповедника, Объединенной дирекции заповедников Таймыра проведут обследование северных территорий. Кроме того, в этот же период в западной части Таймыра учетные работы проведут специалисты Федерального центра развития охотничьего хозяйства. Площадь авиаобследования на Таймыре составит более 370 тысяч квадратных километров", - говорится в сообщении.В своей работе специалисты используют самолет и цифровые фотокамеры. Данные, полученные разными командами ученых, объединят. В будущем они позволят оценить динамику численности и половозрастную структуру уникальной, крупнейшей в Евразии таймыро-эвенкийской популяции диких северных оленей."Результаты авиаучетных работ позволят нам увидеть полную картину путей миграции животных, мест их сезонных концентраций, а также оценить современное состояние таймырской популяции дикого северного оленя. Мы сможем увидеть динамику численности дикого северного оленя, устанавливать лимиты добычи и определить необходимый комплекс мероприятий для сохранения и воспроизводства оленей", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования региона Павла Борзых.Мониторинг численности популяции дикого северного оленя проходит в рамках реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов".

https://ria.ru/20210518/agrarii-1732840694.html

https://ria.ru/20210505/les-1731187327.html

евразия

таймыр

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразия, таймыр, красноярский край, общество