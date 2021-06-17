https://ria.ru/20210617/ogranichenie-1737423540.html
Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN
Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN - РИА Новости, 17.06.2021
Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN
В России ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T16:08
2021-06-17T16:08
2021-06-17T17:12
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщил Роскомнадзор. Уточняется, что это сделано "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".В ведомстве подчеркнули, что эти сервисы к угрозам отнесло правительство.Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN "в непрерывных технологических процессах", заключили в Роскомнадзоре.В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам.VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая шифрует передаваемый трафик, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Ее используют, в частности, для обхода блокировок интернет-ресурсов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN
16:08 17.06.2021 (обновлено: 17:12 17.06.2021)
Роскомнадзор ограничил использование сервисов VYPRVPN и Opera VPN
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
В России
ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщил Роскомнадзор
.
Уточняется, что это сделано "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".
В ведомстве подчеркнули, что эти сервисы к угрозам отнесло правительство.
Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN "в непрерывных технологических процессах", заключили в Роскомнадзоре.
В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам.
VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая шифрует передаваемый трафик, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Ее используют, в частности, для обхода блокировок интернет-ресурсов.