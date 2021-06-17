https://ria.ru/20210617/ogranichenie-1737423540.html

Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN - РИА Новости, 17.06.2021

Роскомнадзор ограничил использование VyprVPN и Opera VPN

В России ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T16:08

2021-06-17T16:08

2021-06-17T17:12

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В России ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, сообщил Роскомнадзор. Уточняется, что это сделано "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".В ведомстве подчеркнули, что эти сервисы к угрозам отнесло правительство.Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN "в непрерывных технологических процессах", заключили в Роскомнадзоре.В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам.VPN (виртуальная частная сеть) — это технология, которая шифрует передаваемый трафик, позволяя пользователю скрывать свои личные данные. Ее используют, в частности, для обхода блокировок интернет-ресурсов.

https://ria.ru/20210301/utechka-1599382868.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)