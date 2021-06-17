Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210617/obstrely-1737341787.html
Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.06.2021
Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
Украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T08:20
2021-06-17T13:18
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368649_199:257:2883:1767_1920x0_80_0_0_f6dd916a208007a06440f7a93dc84ab4.jpg
ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины, однако 11 июня Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе."За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", — сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в среду в 19:10 (совпадает с мск) с позиций у подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 82 миллиметра в направлении подконтрольного ЛНР поселка Калиновка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210617/bespilotnik-1737338266.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/protasevich-1737271032.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368649_370:262:2751:2048_1920x0_80_0_0_0dbf9bcd4db29236301b06aff5ddf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире
Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:20 17.06.2021 (обновлено: 13:18 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПрибытие рейсового автобуса в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Прибытие рейсового автобуса в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк

В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов после двух недель тишины со стороны силовиков

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины, однако 11 июня Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе.
Украинский беспилотник уничтожил российский танк Т-90
06:29
На Украине показали видео с "уничтожением" российского танка Т-90
"За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", — сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в среду в 19:10 (совпадает с мск) с позиций у подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 82 миллиметра в направлении подконтрольного ЛНР поселка Калиновка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
В ЛНР появились явились билборды с изображением Протасевича - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 17:33В мире
В ЛНР получили доказательства вины Протасевича в убийствах на Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Мнение Трампа о саммите в Женеве не заслуживает внимания, заявил Косачев
17:10В Иране оценили результаты переговоров по ядерной сделке
17:10В ЛНР обвинили Киев в спекуляции на теме Минских соглашений
17:09В Воронеже ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода
17:08Врачи сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19
17:05Дегтярев доложил Путину о ситуации с повышением уровня Амура
17:04В Подмосковье на берегу реки нашли тело девушки с ножевыми ранениями
16:57В Москве арестовали фотографа, развращавшего школьниц во время съемок
16:54СМИ сообщили о ДТП с участием британских военных в Эстонии
16:53Миронов предложил бесплатно отправлять россиян в санатории
16:47В Тульской области загорелся резервуар с этилбензолом
16:47В МИД ответили на слова главкома ВС Швеции о российской "агрессии"
16:47Московские власти опровергли сообщения о введении локдауна
16:44Эксперт объяснил причины арктических страхов США
16:41Эрдоган допустил переговоры с Путиным по Зангезурскому коридору
16:37Вирусолог Альтштейн оценил вероятность локдауна в Москве
16:36Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд на Украину
16:34ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
16:34Мир в Европе возможен только с Россией, заявил Курц
16:29Главный раввин России призвал евреев прививаться от коронавируса
Лента новостейМолния