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Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР

Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.06.2021

Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР

Украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T08:20

2021-06-17T08:20

2021-06-17T13:18

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрелы самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Представительство ЛНР в СЦКК со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины, однако 11 июня Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро ополченцев. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что данные действия со стороны ВС Украины нарушают договоренности по перемирию в Донбассе."За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", — сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики в среду в 19:10 (совпадает с мск) с позиций у подконтрольного Киеву поселка Луганское открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 82 миллиметра в направлении подконтрольного ЛНР поселка Калиновка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210617/bespilotnik-1737338266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/protasevich-1737271032.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире