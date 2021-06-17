https://ria.ru/20210617/obmen-1737366188.html

Песков ответил на вопрос о сроках обмена осужденными между Россией и США

Песков ответил на вопрос о сроках обмена осужденными между Россией и США - РИА Новости, 17.06.2021

Песков ответил на вопрос о сроках обмена осужденными между Россией и США

Никаких дедлайнов по обмену осужденными между РФ и США быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T11:40

2021-06-17T11:40

2021-06-17T11:40

саммит путина и байдена

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Никаких дедлайнов по обмену осужденными между РФ и США быть не может, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, обсуждались ли сроки и дедлайны по обмену заключенными.

https://ria.ru/20210617/obmen-1737359443.html

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россия, дмитрий песков, сша, в мире