https://ria.ru/20210617/novosibirsk-1737373316.html

Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере

Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере - РИА Новости, 17.06.2021

Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли ногу 53-летней женщине, установив созданный... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T12:11

2021-06-17T12:11

2021-06-17T14:39

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НОВОСИБИРСК, 17 июн — РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли ногу 53-летней женщине, установив созданный на 3D-принтере титановый имплантат.Как сообщили в клинике, женщина пришла на первичный прием к онкологу с болью в левой голени. При обследовании специалисты выявили у нее новообразование в большеберцовой кости, которое после биопсии оказалось злокачественной опухолью. Пациентке требовалась операция по удалению сегмента кости с одновременной реконструкцией."Локализация опухоли подразумевает обширную резекцию костного сегмента с эндопротезированием. Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности", — рассказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.Серийные конструкции для эндопротезирования в этом случае не подходили. В связи с этим по результатам компьютерной томографии специалисты Центра Мешалкина совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости."Имплантат изготовили методом послойного лазерного спекания с использованием титанового порошка. Производство протеза заняло около полутора недель", — говорится в сообщении.Операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию ноги, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства."На сегодняшний день я полностью восстановилась. Все самое страшное осталось позади, нога больше не беспокоит, хотя несколько месяцев, вплоть до момента операции, жила исключительно на обезболивающих препаратах. Операция позволила вернуться к полноценной жизни", — привели в клинике слова пациентки.

https://ria.ru/20210315/spasenie-1601196201.html

https://ria.ru/20210607/operatsiya-1735971900.html

https://ria.ru/20210427/podmoskove-1730113872.html

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