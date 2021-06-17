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Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере
Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере - РИА Новости, 17.06.2021
Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере
Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли ногу 53-летней женщине, установив созданный... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:11
2021-06-17T12:11
2021-06-17T14:39
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НОВОСИБИРСК, 17 июн — РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли ногу 53-летней женщине, установив созданный на 3D-принтере титановый имплантат.Как сообщили в клинике, женщина пришла на первичный прием к онкологу с болью в левой голени. При обследовании специалисты выявили у нее новообразование в большеберцовой кости, которое после биопсии оказалось злокачественной опухолью. Пациентке требовалась операция по удалению сегмента кости с одновременной реконструкцией."Локализация опухоли подразумевает обширную резекцию костного сегмента с эндопротезированием. Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности", — рассказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.Серийные конструкции для эндопротезирования в этом случае не подходили. В связи с этим по результатам компьютерной томографии специалисты Центра Мешалкина совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости."Имплантат изготовили методом послойного лазерного спекания с использованием титанового порошка. Производство протеза заняло около полутора недель", — говорится в сообщении.Операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию ноги, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства."На сегодняшний день я полностью восстановилась. Все самое страшное осталось позади, нога больше не беспокоит, хотя несколько месяцев, вплоть до момента операции, жила исключительно на обезболивающих препаратах. Операция позволила вернуться к полноценной жизни", — привели в клинике слова пациентки.
https://ria.ru/20210315/spasenie-1601196201.html
https://ria.ru/20210607/operatsiya-1735971900.html
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Новосибирские врачи установили женщине протез, созданный на 3D-принтере
12:11 17.06.2021 (обновлено: 14:39 17.06.2021)
Хирурги в Новосибирске имплантировали 53-летней женщине протез, созданный на 3D-принтере
НОВОСИБИРСК, 17 июн — РИА Новости.
Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске
спасли ногу 53-летней женщине, установив созданный на 3D-принтере титановый имплантат.
Как сообщили в клинике, женщина пришла на первичный прием к онкологу с болью в левой голени. При обследовании специалисты выявили у нее новообразование в большеберцовой кости, которое после биопсии оказалось злокачественной опухолью. Пациентке требовалась операция по удалению сегмента кости с одновременной реконструкцией.
"Локализация опухоли подразумевает обширную резекцию костного сегмента с эндопротезированием. Особенность этого случая в том, что у пациентки оставался короткий суставной сегмент кости, не затронутый патологическим процессом. Это обстоятельство предопределило возможность сохранить сустав, что более выгодно для восстановления функции конечности", — рассказал руководитель научно-исследовательского отдела онкологии и радиотерапии клиники Александр Жеравин.
Серийные конструкции для эндопротезирования в этом случае не подходили. В связи с этим по результатам компьютерной томографии специалисты Центра Мешалкина совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного сегмента кости.
"Имплантат изготовили методом послойного лазерного спекания с использованием титанового порошка. Производство протеза заняло около полутора недель", — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию ноги, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства.
"На сегодняшний день я полностью восстановилась. Все самое страшное осталось позади, нога больше не беспокоит, хотя несколько месяцев, вплоть до момента операции, жила исключительно на обезболивающих препаратах. Операция позволила вернуться к полноценной жизни", — привели в клинике слова пациентки.