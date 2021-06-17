https://ria.ru/20210617/naparnik-1737477004.html

В Минобороны рассказали о поставках новых бронемашин

В Минобороны рассказали о поставках новых бронемашин - РИА Новости, 17.06.2021

В Минобороны рассказали о поставках новых бронемашин

В российские войска в 2021 году поступит первая партия новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник", сообщил журналистам начальник военного... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T19:44

2021-06-17T19:44

2021-06-17T19:44

новое оружие россии

россия

алексей криворучко

воздушно-десантные войска россии

технологии

безопасность

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июн - РИА Новости. В российские войска в 2021 году поступит первая партия новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник", сообщил журналистам начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замминистра обороны РФ Алексея Криворучко."В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун", - рассказал Куимов.По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Напарник" - это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", - отметил он.Серийные поставки в Воздушно-десантные войска РФ бронеавтомобилей "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле этого года, сообщил журналистам главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович"Тайфун-ВДВ" завершил государственные испытания, получает литеру "О1" (позволяет начать серийное производство - ред.). В следующем месяце начинаются серийные поставки этих машин", - сказал Зарахович.Также "Ремдизель" подготовил к государственным испытаниям новую бронемашину минирования "Клещ"."Сейчас подготовлен к государственным испытаниям мобильный постановщик минных заграждений, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ", - сказал Зарахович.Машина выполнена полностью на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ".В четверг "Ремдизель" посетил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Замминистра обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по направлениям импортозамещения иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.Ремдизель выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колёсной формулы. Объём гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

https://ria.ru/20210615/granatomet-1737027860.html

https://ria.ru/20210610/ka-52m-1736389265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей криворучко, воздушно-десантные войска россии, технологии, безопасность