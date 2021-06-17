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Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста"
Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста" - РИА Новости, 17.06.2021
Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста"
Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая участвовала в спасении детей во время... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T13:52
2021-06-17T13:52
россия
норд-ост
алексей мешков
владимир путин
москва
франция
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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая участвовала в спасении детей во время теракта на Дубровке в октябре 2002 года, сообщает корреспондент РИА Новости.Мешков зачитал указ президента РФ о награждении Иванов-Тротиньон орденом Дружбы."По поручению президента РФ Владимира Путина я вручил высокую государственную награду РФ - орден Дружбы - гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон. Награда присвоена за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников в центре на Дубровке", - сказал российский посол на церемонии вручения ордена в посольстве РФ в Париже."В те страшные часы Катрин Иванов-Тротиньон доказала, что морально значительно сильнее террористов. И благодаря своему мужеству, героизму и искренней человеческой солидарности спасла жизни более десяти детей. Рискуя собственной жизнью, она смогла вывести своих и других детей, вверенных ей родителями, в ту решающую страшную минуту. Мы вам за это искренне благодарны", - отметил Мешков.Он указал на то, что в поступке Иванов-Тротиньон есть ещё одно важное символическое значение. "Это акт дружбы и солидарности французской гражданки в тяжелый для нашей страны момент. И, как я уже сказал, только вместе мы сможем победить это страшное зло - международный терроризм", - добавил глава российской дипмиссии в Париже.Мешков обратил внимание на то, что весь жизненный путь Иванов-Тротиньон неразрывно связан с Россией. Большую часть карьеры она посвятила работе в Национальном центре космических исследований Франции (CNES) и внесла заметный вклад в развитие комического сотрудничества между двумя странами. При ее участии организовывались запуски совместных космических полетов СССР и Франции, продолжил Мешков.В 2002 году Иванов-Тротиньон стала инициатором открытия представительства CNES в Москве, более 10 лет и была официальным представителем CNES в России, с также участвовала в осуществлении масштабного проекта по первому запуску ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html
https://ria.ru/20210224/nord-ost-1598802372.html
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россия, норд-ост, алексей мешков, владимир путин, москва, франция
Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста"
13:52 17.06.2021
 
© РИА Новости / Александр ПоляковМосквичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке в память о погибших людях во время террористического акта на представлении мюзикла "Норд-Ост".
Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке в память о погибших людях во время террористического акта на представлении мюзикла Норд-Ост. - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Александр Поляков

Посол России вручил награду гражданке Франции, помогавшей спасать детей в театре на Дубровке

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая участвовала в спасении детей во время теракта на Дубровке в октябре 2002 года, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мешков зачитал указ президента РФ о награждении Иванов-Тротиньон орденом Дружбы.
"По поручению президента РФ Владимира Путина я вручил высокую государственную награду РФ - орден Дружбы - гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон. Награда присвоена за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников в центре на Дубровке", - сказал российский посол на церемонии вручения ордена в посольстве РФ в Париже.
"В те страшные часы Катрин Иванов-Тротиньон доказала, что морально значительно сильнее террористов. И благодаря своему мужеству, героизму и искренней человеческой солидарности спасла жизни более десяти детей. Рискуя собственной жизнью, она смогла вывести своих и других детей, вверенных ей родителями, в ту решающую страшную минуту. Мы вам за это искренне благодарны", - отметил Мешков.
Участники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу. - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 03:34
Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года
Он указал на то, что в поступке Иванов-Тротиньон есть ещё одно важное символическое значение. "Это акт дружбы и солидарности французской гражданки в тяжелый для нашей страны момент. И, как я уже сказал, только вместе мы сможем победить это страшное зло - международный терроризм", - добавил глава российской дипмиссии в Париже.
Мешков обратил внимание на то, что весь жизненный путь Иванов-Тротиньон неразрывно связан с Россией. Большую часть карьеры она посвятила работе в Национальном центре космических исследований Франции (CNES) и внесла заметный вклад в развитие комического сотрудничества между двумя странами. При ее участии организовывались запуски совместных космических полетов СССР и Франции, продолжил Мешков.
В 2002 году Иванов-Тротиньон стала инициатором открытия представительства CNES в Москве, более 10 лет и была официальным представителем CNES в России, с также участвовала в осуществлении масштабного проекта по первому запуску ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.
Здание театрального центра на Дубровке, захваченное террористами. Октябрь 2002 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 16:22Культура
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