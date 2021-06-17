https://ria.ru/20210617/nagrada-1737394138.html

Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста"

Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста" - РИА Новости, 17.06.2021

Француженку удостоили Ордена Дружбы за спасение детей в дни "Норд-Оста"

Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая участвовала в спасении детей во время... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-17T13:52

2021-06-17T13:52

2021-06-17T13:52

россия

норд-ост

алексей мешков

владимир путин

москва

франция

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ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг вручил орден Дружбы гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон, которая участвовала в спасении детей во время теракта на Дубровке в октябре 2002 года, сообщает корреспондент РИА Новости.Мешков зачитал указ президента РФ о награждении Иванов-Тротиньон орденом Дружбы."По поручению президента РФ Владимира Путина я вручил высокую государственную награду РФ - орден Дружбы - гражданке Франции Катрин Иванов-Тротиньон. Награда присвоена за активную гражданскую позицию и личное участие в спасении детей во время захвата заложников в центре на Дубровке", - сказал российский посол на церемонии вручения ордена в посольстве РФ в Париже."В те страшные часы Катрин Иванов-Тротиньон доказала, что морально значительно сильнее террористов. И благодаря своему мужеству, героизму и искренней человеческой солидарности спасла жизни более десяти детей. Рискуя собственной жизнью, она смогла вывести своих и других детей, вверенных ей родителями, в ту решающую страшную минуту. Мы вам за это искренне благодарны", - отметил Мешков.Он указал на то, что в поступке Иванов-Тротиньон есть ещё одно важное символическое значение. "Это акт дружбы и солидарности французской гражданки в тяжелый для нашей страны момент. И, как я уже сказал, только вместе мы сможем победить это страшное зло - международный терроризм", - добавил глава российской дипмиссии в Париже.Мешков обратил внимание на то, что весь жизненный путь Иванов-Тротиньон неразрывно связан с Россией. Большую часть карьеры она посвятила работе в Национальном центре космических исследований Франции (CNES) и внесла заметный вклад в развитие комического сотрудничества между двумя странами. При ее участии организовывались запуски совместных космических полетов СССР и Франции, продолжил Мешков.В 2002 году Иванов-Тротиньон стала инициатором открытия представительства CNES в Москве, более 10 лет и была официальным представителем CNES в России, с также участвовала в осуществлении масштабного проекта по первому запуску ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников.

https://ria.ru/20201023/terakt-1580891990.html

https://ria.ru/20210224/nord-ost-1598802372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норд-ост, алексей мешков, владимир путин, москва, франция